Не все приборы стоит подключать к удлинителю.

На улице холодает, поэтом многие ищут способы обогреть свое жилье. Если толстовок и флисовых одеял недостаточно, то можно использовать обогреватели.

Издание Slash Gear пишет, что некоторые люди считают, что это более дешевый способ обогрева дома, но на самом деле, за исключением эпизодического использования для обогрева небольшого помещения, длительное использование обогревателей, как правило, приводит к увеличению счетов за электроэнергию.

В отличие от системы центрального отопления, их также небезопасно оставлять включенными, когда вы находитесь вне дома. Важно отметить, что обогреватели также никогда не следует подключать к удлинителю из-за риска возгорания.

По данным Управления пожарной безопасности США, с 2017 по 2019 год 41% смертельных пожаров, связанных с отоплением в жилых зданиях, были вызваны портативными обогревателями. Конечно, не все эти пожары были вызваны подключением обогревателя к удлинителю, но риск выше, когда вы это делаете.

Большинство обогревателей работают с мощностью 1500 Вт, в то время как большинство удлинителей рассчитаны только на 1800 Вт. Перегруженный удлинитель представляет серьезную опасность возгорания.

В отличие от настенных розеток, удлинители не имеют необходимой защиты цепи для управления обогревателем. Лучше всего подключить обогреватель напрямую к настенной розетке и не подключать к этой розетке никакие другие приборы.

Чтобы обезопасить себя еще больше, можно купить обогреватель с автоматическим отключением и датчиками, которые реагируют на перегрев. Кроме того, не оставляйте его рядом с влажными местами или рядом с занавесками и другими свободными тканями. Наконец, обязательно установите в своем доме детекторы дыма и угарного газа и регулярно проверяйте их работу.

Ранее УНИАН писал, можно ли подключать удлинитель к удлинителю.

