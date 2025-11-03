Напомним, Украина подала заявку на вступление в ЕС в феврале 2022 года.

Украина демонстрирует "выдающуюся преданность" идее вступления в Европейский Союз. При этом Киев должен изменить "последние негативные тенденции" в борьбе с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Об этом говорится в проекте текста Европейской комиссии, доступ к которому получило агентство Reuters. Отмечается, что этот текст является частью отчета о расширении ЕС. Ожидается, что его одобрят во вторник, 4 ноября. В документе сказано, что "Украина продолжала демонстрировать значительную преданность пути к вступлению в ЕС в течение последнего года", несмотря на сложности, связанные с войной РФ против нашего государства.

Европейская комиссия высоко оценила Украину за внедрение реформ, однако отметила, что нужно достичь большего прогресса в вопросах независимости судебной власти, борьбы с организованной преступностью и уважения к гражданскому обществу.

В Европе некоторые чиновники и ранее выражали обеспокоенность из-за мер по установлению большего контроля со стороны генерального прокурора Украины над антикоррупционным бюро страны и специализированной прокуратурой. Речь идет об июльских событиях. Тогда из-за протестов курс был быстро изменен, но внимание в Брюсселе этот эпизод таки привлек.

"Недавние негативные тенденции, в частности растущее давление на специализированные антикоррупционные органы и гражданское общество, необходимо решительно изменить", – сказано в проекте текста Еврокомиссии.

Хотя почти все страны ЕС публично поддерживают Украину в ее стремлении присоединиться к блоку, в ближайшее время вступления страны в ЕС не планируется. Кроме того, дипломаты признают, что этот процесс столкнется с препятствиями.

Ранее украинские власти уведомили Евросоюз о том, что намерены завершить переговоры о вступлении до конца 2028 года. В Еврокомиссии говорят, что для этого Украина должна активизировать свои усилия:

"Комиссия готова поддержать эту амбициозную цель, но считает, что для ее достижения необходимо ускорить темпы реформ, в частности в основных сферах, таких как верховенство права".

В документе Комиссия также предлагает в будущем лучше защищать демократические стандарты.

"Чтобы гарантировать, что новые государства-члены будут продолжать защищать и поддерживать свои достижения в сфере верховенства права, демократии и основных прав, Комиссия считает, что будущие договоры о присоединении должны содержать более надежные гарантии против отступления от обязательств, взятых во время переговоров о присоединении", – сказано в проекте отчета.

Путь Украины в ЕС

Как известно, Украина подала заявку на вступление в ЕС через несколько дней после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в феврале 2022 года. Уже 23 июня 2022 года Европейский Совет официально предоставил Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Бесспорно, на этом пути есть вызовы – от внедрения важных реформ, до позиции различных государств (в том числе Венгрии).

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что путь нашей страны в ЕС является необратимым, а премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не имеет права блокировать движение Украины к обретению членства в Европейском Союзе.

