Рассказываем, как можно повторно использовать старые газеты и превратить их в полезные вещи для дома и сада.

Есть ли смысл хранить старые газеты? Многие сразу выбрасывают их, не подозревая даже, как много полезного из них можно сделать. Мы собрали практичные идеи для дома, сада и творчества, которые помогут дать газетам вторую жизнь.

Куда деть старые газеты - 13 прекрасных идей

Не спешите выбрасывать старые газеты - они могут еще пригодиться. Есть, как минимум, 13 способов, где можно использовать такую прессу: от упаковки подарков до заботы о саде. Они не только экономят время и деньги, но и помогают беречь планету. Как лучше всего утилизировать газеты, рассказали эксперты на сайте Martha Stewart.

Для подстилок питомцам

По словам основательницы Passionate Penny Pincher Лори Хайз (Laurie Hise), старые газеты прекрасно подойдут в качестве подстилки для клеток и туалетов домашних животных. Их можно использовать для птиц, хомяков, кошек и щенков. "Газеты отлично впитывают, помогают бороться с запахом и их очень легко заменить", - говорит она.

Для мытья окон

Газеты отлично подходят для чистки окон, зеркал и стеклянных столов. Владелец компании Universal Windows Direct из Нью-Джерси Дуглас Коннер (Douglas Conner) рекомендует использовать сложенные листы газеты и раствор уксуса и воды, чтобы на вымытых окнах не оставалось разводов. Благодаря плотной текстуре бумаги стекло останется чистым и блестящим, без следов и ворсинок.

Для упаковки

Использование старых газет для защиты посылок - надежный способ сохранить хрупкие предметы в целости и сохранности. "Плотно оберните газетами вещи, - советует профессиональный уборщик Элизабет Шилдс (Elizabeth Shields). - Сложите в несколько слоев, и вы создадите небольшие воздушные карманы, которые смягчат удар и защитят от ударов и тряски".

Для компоста

Как можно использовать старые газеты на даче? Их можно положить в компост - как богатый углеродом материал. "Компост нуждается в смеси зеленых и коричневых отходов, - объясняет Шилдс. - Зеленые отходы - это фруктовые кожуры или овощные отходы. Коричневые отходы - это сухие материалы, такие как бумага и листья". Эксперт рекомендует измельчить или порвать газеты перед добавлением их в компостную кучу, чтобы они быстрее разлагались.

Для папье-маше и поделок

Папье-маше - это древнее ремесло, которое по-прежнему популярно и сегодня, а старые газеты - настоящий клад для творчества. Просто нарвите бумагу на полоски, смочите в клее или мучном растворе, чтобы создать формы, скульптуры или украшения, объясняет Коннер. "Это недорогой материал для рукоделия, который помогает переработать отходы и развивает творческие способности", - говорит он.

Для защиты от краски

Газеты незаменимы во время ремонта, считает основатель и профессиональный организатор Ready Set Declutte Ластри Лемене (Lastree Lemene). Они отлично впитывают капли краски и заменяют одноразовые пленки. "Положите несколько листов, если вы красите стены и хотите защитить полы при выполнении домашних работ", - говорит она.

Для подарков

Вместо обычной упаковочной бумаги, которая может быть дорогой и часто не подлежит переработке, Коннер предлагает использовать газеты, чтобы придать подарку старинный вид. Украшение шпагатом или лентами и добавление рукописной бирки придадут подарку изысканность и сделают его уникальным и одновременно экологичным, отмечает он.

Для инструментов

Со временем бытовые инструменты становятся жирными и масляными, что может вызвать коррозию. Однако старая газета - идеальный материал для впитывания этого масла. "Используйте ее как тряпку, чтобы протереть лезвия, отвертки или велосипедные цепи перед хранением, - говорит Шилдс. - Если вы проводите полную уборку гаража, выстелите полки или ящики газетой, что поможет собрать лишние капли и упростит уборку".

Для дозревания фруктов

Если нужно, чтобы авокадо, бананы или другие фрукты дозрели, то в этом может помочь старая газета. Бумага удерживает выделяемый этилен и ускоряет процесс, отмечает Хайз.

Для сушки вещей

Газета отлично впитывает влагу, поэтому пригодится для вещей, которые нельзя сушить в сушке - обуви, зонтов или других. Шилдс рекомендует разложить несколько слоев газетных листов на ровной поверхности и положить на них влажные предметы.

Для хранения горшков

Перед тем как убрать керамические или глиняные горшки на зиму, оберните их старой газетой. Она защитит от влаги, перепадов температуры и растрескивания на морозе.

Бумага защитит посуду от влаги и перепадов температуры, не даст им треснуть и поможет сохранить в порядке до весны.

Для придания формы обуви

Попробуйте набить ботинки газетой, чтобы они долго оставались как новые. "Сверните или скомкайте бумагу и вставьте ее внутрь, чтобы она поддерживала форму ботинка", - говорит Шилдс. Это позволит сохранить первоначальную форму и состояние ваших любимых ботинок, чтобы они не сминались.

Для поглощения запахов

Старые газеты поглощают резкие запахи. Коннер рекомендует набивать ими обувь, чтобы высушить влагу и уменьшить запахи за ночь.

Другой вариант - смешать старые газеты с вашими любимыми травами для свежести и положить их в места, где нужны ароматизаторы, говорит Хайз.

