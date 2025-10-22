Есть ли смысл хранить старые газеты? Многие сразу выбрасывают их, не подозревая даже, как много полезного из них можно сделать. Мы собрали практичные идеи для дома, сада и творчества, которые помогут дать газетам вторую жизнь.
Куда деть старые газеты - 13 прекрасных идей
Не спешите выбрасывать старые газеты - они могут еще пригодиться. Есть, как минимум, 13 способов, где можно использовать такую прессу: от упаковки подарков до заботы о саде. Они не только экономят время и деньги, но и помогают беречь планету. Как лучше всего утилизировать газеты, рассказали эксперты на сайте Martha Stewart.
- Для подстилок питомцам
По словам основательницы Passionate Penny Pincher Лори Хайз (Laurie Hise), старые газеты прекрасно подойдут в качестве подстилки для клеток и туалетов домашних животных. Их можно использовать для птиц, хомяков, кошек и щенков. "Газеты отлично впитывают, помогают бороться с запахом и их очень легко заменить", - говорит она.
- Для мытья окон
Газеты отлично подходят для чистки окон, зеркал и стеклянных столов. Владелец компании Universal Windows Direct из Нью-Джерси Дуглас Коннер (Douglas Conner) рекомендует использовать сложенные листы газеты и раствор уксуса и воды, чтобы на вымытых окнах не оставалось разводов. Благодаря плотной текстуре бумаги стекло останется чистым и блестящим, без следов и ворсинок.
- Для упаковки
Использование старых газет для защиты посылок - надежный способ сохранить хрупкие предметы в целости и сохранности. "Плотно оберните газетами вещи, - советует профессиональный уборщик Элизабет Шилдс (Elizabeth Shields). - Сложите в несколько слоев, и вы создадите небольшие воздушные карманы, которые смягчат удар и защитят от ударов и тряски".
- Для компоста
Как можно использовать старые газеты на даче? Их можно положить в компост - как богатый углеродом материал. "Компост нуждается в смеси зеленых и коричневых отходов, - объясняет Шилдс. - Зеленые отходы - это фруктовые кожуры или овощные отходы. Коричневые отходы - это сухие материалы, такие как бумага и листья". Эксперт рекомендует измельчить или порвать газеты перед добавлением их в компостную кучу, чтобы они быстрее разлагались.
- Для папье-маше и поделок
Папье-маше - это древнее ремесло, которое по-прежнему популярно и сегодня, а старые газеты - настоящий клад для творчества. Просто нарвите бумагу на полоски, смочите в клее или мучном растворе, чтобы создать формы, скульптуры или украшения, объясняет Коннер. "Это недорогой материал для рукоделия, который помогает переработать отходы и развивает творческие способности", - говорит он.
- Для защиты от краски
Газеты незаменимы во время ремонта, считает основатель и профессиональный организатор Ready Set Declutte Ластри Лемене (Lastree Lemene). Они отлично впитывают капли краски и заменяют одноразовые пленки. "Положите несколько листов, если вы красите стены и хотите защитить полы при выполнении домашних работ", - говорит она.
- Для подарков
Вместо обычной упаковочной бумаги, которая может быть дорогой и часто не подлежит переработке, Коннер предлагает использовать газеты, чтобы придать подарку старинный вид. Украшение шпагатом или лентами и добавление рукописной бирки придадут подарку изысканность и сделают его уникальным и одновременно экологичным, отмечает он.
- Для инструментов
Со временем бытовые инструменты становятся жирными и масляными, что может вызвать коррозию. Однако старая газета - идеальный материал для впитывания этого масла. "Используйте ее как тряпку, чтобы протереть лезвия, отвертки или велосипедные цепи перед хранением, - говорит Шилдс. - Если вы проводите полную уборку гаража, выстелите полки или ящики газетой, что поможет собрать лишние капли и упростит уборку".
- Для дозревания фруктов
Если нужно, чтобы авокадо, бананы или другие фрукты дозрели, то в этом может помочь старая газета. Бумага удерживает выделяемый этилен и ускоряет процесс, отмечает Хайз.
- Для сушки вещей
Газета отлично впитывает влагу, поэтому пригодится для вещей, которые нельзя сушить в сушке - обуви, зонтов или других. Шилдс рекомендует разложить несколько слоев газетных листов на ровной поверхности и положить на них влажные предметы.
- Для хранения горшков
Перед тем как убрать керамические или глиняные горшки на зиму, оберните их старой газетой. Она защитит от влаги, перепадов температуры и растрескивания на морозе.
Бумага защитит посуду от влаги и перепадов температуры, не даст им треснуть и поможет сохранить в порядке до весны.
- Для придания формы обуви
Попробуйте набить ботинки газетой, чтобы они долго оставались как новые. "Сверните или скомкайте бумагу и вставьте ее внутрь, чтобы она поддерживала форму ботинка", - говорит Шилдс. Это позволит сохранить первоначальную форму и состояние ваших любимых ботинок, чтобы они не сминались.
- Для поглощения запахов
Старые газеты поглощают резкие запахи. Коннер рекомендует набивать ими обувь, чтобы высушить влагу и уменьшить запахи за ночь.
Другой вариант - смешать старые газеты с вашими любимыми травами для свежести и положить их в места, где нужны ароматизаторы, говорит Хайз.