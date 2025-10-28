Рассказываем, кто попадает под бронь при мобилизации.

Военное положение и призыв в Украине будут продолжены и после пятого ноября. Некоторые категории граждан могут получить бронирование.

Кто имеет право на бронь от мобилизации в Украине - далее в материале.

Бронь от мобилизации - список профессий

От службы в войске временно освобождают представителей определенных профессий. Это связано с их важностью.

Мы разобрались, какие работники подлежат бронированию. Это люди, которые работают в прокуратуре, полиции, ГСЧС, на оборонных предприятиях, критически важных и тех, что сотрудничают с Минобороны.

Работодатель решает, кого из сотрудников забронирует, а затем оформляет соответствующие документы. Проверить наличие брони можно тремя способами:

в ТЦК;

через "Резерв+";

на работе (в кадровой службе).

Также важно понимать, что необходимо сделать, если пришла повестка и влияет ли это на бронь.

Бронирование от мобилизации после повестки

Мы узнавали у адвоката Екатерины Анищенко, что делать, если бронь от мобилизации есть, но повестку все равно прислали. Юрист подчеркнула, что в таком случае обязательно необходимо прийти в ТЦК с документами, подтверждающими бронь. Человека могут подать в розыск, а визит с документальным подтверждением освобождения от службы "погасит" повестку.

Убирается статус "в розыске" только через ТЦК. Также нужно оплатить штраф.

Информация об изменении статуса в "Резерв+" и системе "Оберіг" обновится в течение 72 часов. Только после этого можно пробовать оформить бронирование через "Дію".

В октябре парламент принял законопроект, разрешающий предприятиям бронировать мужчин, которые:

находятся в розыске:

не уточнили свои данные в ТЦК;

не имеют военно-учетных документов.

Однако длительность такого освобождения от службы не может превышать 45 календарных дней со дня, когда был заключен трудовой договор, Кроме того, предоставлять такую отсрочку можно всего один раз за календарный год.

Важно понимать, что для брони проходить ВЛК не нужно. В законе нет соответствующей нормы. В то же время некоторые госпредприятия бронируют своих работников только после прохождения военно-врачебной комиссии.

По словам Анищенко, бывали случаи, когда мужчину отпускали из распределительного пункта из-за полученной брони. Если бронь была оформлена до приказа о мобилизации, то решение можно обжаловать.

