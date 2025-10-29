Луна Охотника станет самой близкой к Земле и принесет каждому знаку Зодиака судьбоносные перемены.

Полнолуние в ноябре станет вторым суперлунием этого года. Луна окажется на самом близком расстоянии от Земли, поэтому будет выглядеть особенно большой и яркой. Когда наступит и что принесет нам это удивительное событие, и почему полнолуние в это время года называют Луной Охотника - далее в материале.

Ранее мы публиковали лунный календарь в ноябре 2025 с удачными днями и неблагоприятными.

Что такое Луна Охотника

Обычно ноябрьское полнолуние называют Бобровой Луной, но в этом году она - Луна Охотника, или Охотничья Луна.

Связано это с тем, что Луна Охотника наступает после Урожайной Луны, ближайшей к осеннему равноденствию. Урожайная Луна чаще всего бывает в сентябре, но иногда - в октябре, как в этом году. Поэтому после него наступит Луна Охотника, а Бобровой, увы, в этом году не будет.

Почему ноябрьское полнолуние называют Луной Охотника? Обычно после Урожайной Луны, когда все поля уже убраны, охотники отправляются отслеживать зверей под мягким серебристым светом луны. Поэтому событие и получило такое название.

Оно имеет и другие имена:

у индейцев - это Морозная Луна;

в китайской традиции - Белая Луна;

у кельтов - Темная луна;

у виккан - Снежная Луна.

В странах Южного полушария, где ноябрь приходится на весну, ее называют Кукурузной, Молочной, Цветочной или Заячьей Луной.

Когда наступит полнолуние в ноябре 2025

Полная Луна Охотника достигнет своей наибольшей яркости в среду, 5 ноября, в 15:19 по киевскому времени (13:19 GMT).

В этот момент Луна окажется ближе к Земле, чем в любое другое полнолуние 2025 года, - всего в 356 980 километрах. И это будет самое близкое суперлуние года - второе из трех подряд.

Астрономы называют суперлунием момент, когда полная Луна проходит перигей - это ближайшая к Земле точку орбиты Луны. Несмотря на то, что в такие дни Луна действительно выглядит чуть больше и ярче, разница между супрелунием и обычным полнолунием составляет всего около 7% и чаще всего она едва заметна невооруженным глазом. Но, когда полная Луна поднимается над горизонтом после заката солнца, то диск спутника действительно кажется особенно большим и приобретает теплый оранжевый оттенок. Этот эффект - не что иное, как "лунная иллюзия", оптический обман, из-за которого небесное тело кажется больше, чем оно есть на самом деле.

В чем особенность полнолуния в ноябре 2025

Полнолуние - это всегда время эмоциональных открытий, кульминаций и перемен. Когда Солнце проходит по знаку Скорпиону, то полная Луна всегда оказывается в Тельце.

5 ноября 2025 года нас как раз ждет полнолуние в Тельце, влияние которого продлится с 3 по 10 ноября, пишет Farmer`s Almanac. Телец - это знак, который управляет деньгами, имуществом, комфортом и стабильностью, а Скорпион связан с глубокими трансформациями, общими ресурсами, тем, как мы переживаем привязанность и уязвимость. Это полярность "иметь" - "делиться", материального и духовного.

С астрологической точки зрения, энергии у этого полнолуния будут неоднозначны. Оно не образует тесных аспектов с другими планетами, но его управитель Венера взаимодействует сразу с Юпитером и Плутоном.

Квадратура Венеры с Юпитером может подарить желание насладиться жизнью, потратить больше, чем планировали, и посвятить время близким. Но здесь стоит быть осторожнее, чтобы не переступить черту - последствия импульсивных решений могут быстро напомнить о себе.

Квадратура Венеры с Плутоном пробуждает ревность, страсть, скрытые страхи и старые обиды. В это время чувства могут стать сильнее, а желания - глубже. Возможно, вы встретитесь с "кармическими" людьми или ситуациями.

Астрологический прогноз по знакам Зодиака на полнолуние в ноябре 2025

Полнолуние в Тельце подведет итоги того, что началось на новолуние в Тельце 27 апреля. Вспомните ситуации и разговоры, которые происходили на неделе после этой даты - теперь вы увидите их результаты.

Овен - полнолуние привлечет ваше внимание к теме денег и личных ресурсов. Возможны изменения в доходах - как в лучшую сторону, так и непредсказуемые траты. Это время, когда финансовая ситуация может колебаться, но в итоге подарить новые возможности: повышение зарплаты, выгодное предложение или источник дополнительного дохода. Думайте о деньгах!

- полнолуние привлечет ваше внимание к теме денег и личных ресурсов. Возможны изменения в доходах - как в лучшую сторону, так и непредсказуемые траты. Это время, когда финансовая ситуация может колебаться, но в итоге подарить новые возможности: повышение зарплаты, выгодное предложение или источник дополнительного дохода. Думайте о деньгах! Телец - это полнолуние выведет вас на первый план! В ближайшие дни вы можете оказаться в центре внимания и получите шанс заявить о себе. Возможен прорыв в личной или крьерной сфере – это тот самый момент, когда усилия наконец дадут плоды. Главное - сохраняйте уверенность и не бояться показать свою настоящую силу.

- это полнолуние выведет вас на первый план! В ближайшие дни вы можете оказаться в центре внимания и получите шанс заявить о себе. Возможен прорыв в личной или крьерной сфере – это тот самый момент, когда усилия наконец дадут плоды. Главное - сохраняйте уверенность и не бояться показать свою настоящую силу. Близнецы - полнолуние просит вас отдохнуть. После усердной работы вы можете почувствовать усталость - дайте себе передышку, восстановите силы. Сейчас лучше замедлиться - уединение, сон и забота о себе помогут вернуть вдохновение.

- полнолуние просит вас отдохнуть. После усердной работы вы можете почувствовать усталость - дайте себе передышку, восстановите силы. Сейчас лучше замедлиться - уединение, сон и забота о себе помогут вернуть вдохновение. Рак - полнолуние подарит вам новые знакомства и теплые встречи. Вы можете обретси популярность, вас ждут компании, вечеринки или волонтерские инициативы, которые расширят круг общения. Общение – это сейчас ваш главный источник удачи и возможностей.

- полнолуние подарит вам новые знакомства и теплые встречи. Вы можете обретси популярность, вас ждут компании, вечеринки или волонтерские инициативы, которые расширят круг общения. Общение – это сейчас ваш главный источник удачи и возможностей. Лев - для вас начинается время карьерных взлетов! Полнолуние может принести предложение о новой работе или повышение. Хотя это может вас также подтолкнуть к тому, чтобы двигаться в новом направлении.

- для вас начинается время карьерных взлетов! Полнолуние может принести предложение о новой работе или повышение. Хотя это может вас также подтолкнуть к тому, чтобы двигаться в новом направлении. Дева - у вас достаточно энергии, чтобы выйти из своей зоны комфорта и двигаться в новых направлениях. Путешествия, учеба, новые впечатления - все это может быть у вас сейчас. Даже маленькое открытие способно вдохновить и направить вас к большой цели.

- у вас достаточно энергии, чтобы выйти из своей зоны комфорта и двигаться в новых направлениях. Путешествия, учеба, новые впечатления - все это может быть у вас сейчас. Даже маленькое открытие способно вдохновить и направить вас к большой цели. Весы - у вас выходят на первый план финансовые вопросы. Вы можете получить бонус, наследство, вернуть долг или закрыть кредит. Деньги могут приходить и уходить, вам важно грамотно ими управлять. Не исключены удачные крупные покупки.

- у вас выходят на первый план финансовые вопросы. Вы можете получить бонус, наследство, вернуть долг или закрыть кредит. Деньги могут приходить и уходить, вам важно грамотно ими управлять. Не исключены удачные крупные покупки. Скорпион - в центре внимания у вас будут отношения. Вселенная будет подталкивать вас к тому, чтобы вы внимательно посмотрели на связи в бизнесе или любви. Возможны признания, контракты, переезд и заключение брака. Или же наоборот - вы поймете, что вас разделяют световые годы и вам нужно идти в разных направлениях. Это время честности - в чувствах и делах.

- в центре внимания у вас будут отношения. Вселенная будет подталкивать вас к тому, чтобы вы внимательно посмотрели на связи в бизнесе или любви. Возможны признания, контракты, переезд и заключение брака. Или же наоборот - вы поймете, что вас разделяют световые годы и вам нужно идти в разных направлениях. Это время честности - в чувствах и делах. Стрелец - у вас будет много работы, но и результаты не заставят себя ждать. Главное - не выгореть. Рутина, обязанности и проекты будут занимать все ваше время, но сейчас также отличный момент, чтобы оценить баланс между работой и личной жизнью. Пересмотрите режим, питание, сон. Все, что укрепляет вас, - вам в плюс.

- у вас будет много работы, но и результаты не заставят себя ждать. Главное - не выгореть. Рутина, обязанности и проекты будут занимать все ваше время, но сейчас также отличный момент, чтобы оценить баланс между работой и личной жизнью. Пересмотрите режим, питание, сон. Все, что укрепляет вас, - вам в плюс. Козерог - вам можно выдохнуть и позволить себе радость! Пришло время поставить на первое место желания вашего сердца! Это благословенное полнолуние благоприятно для любви, творчества и удовольствий. Позвольте себе наслаждаться жизнью и снова почувствовать себя ребенком!

- вам можно выдохнуть и позволить себе радость! Пришло время поставить на первое место желания вашего сердца! Это благословенное полнолуние благоприятно для любви, творчества и удовольствий. Позвольте себе наслаждаться жизнью и снова почувствовать себя ребенком! Водолей - полнолуние может принести вам изменения в важных домашних или семейных делах. Возможно, вы задумаетесь о переезде, ремонте или обновлении уюта. Отношения с близкими потребуют внимания - нужно будет поддержать родителя или кого-то из родственников.

- полнолуние может принести вам изменения в важных домашних или семейных делах. Возможно, вы задумаетесь о переезде, ремонте или обновлении уюта. Отношения с близкими потребуют внимания - нужно будет поддержать родителя или кого-то из родственников. Рыбы - полнолуние может принести вам прилив восторга! Путешествия, интеллектуальные занятия и общение могут наполнить вас чувством удивления и любопытства. Не сидите на месте - развлекайтесь и принимайте спонтанность жизни.

