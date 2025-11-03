Зимой 2025-2026 года украинцы получат от правительства 1000 гривень на важные жизненые потребности.

В 2025 году в Украине стартует программа "зимняя поддержка", знакомая украинцам с прошлой зимы. Правительство выплатит по 1000 гривень всем гражданам, а родители смогут оформить выплаты за детей. Больше подробностей о программе обещают сообщить до 15 ноября, но некоторые сведения уже известны.

Как работает зимняя поддержка 2025 и на что можно тратить деньги

О новой выплате для украинцев сообщили президент Владимир Зеленский и министр соцполитики Денис Улютин в эфире "Единых новостей". Глава государства поручил правительству разработать программу помощи, которая заработает в декабре.

По словам президента, помощь в 1000 гривень будет действовать так же, как в прошлом году. Деньги можно будет потратить на самые важные потребности: коммунальные платежи, еду, лекарства, проезд и т.д. Сумму выплатят всем гражданам, которые обратятся за ней в декабре.

Напомним, что в 2024 году украинцам тоже начислялась 1000 гривен от Зеленского. Деньги выплачивали только гражданам, которые на момент обращения находились в Украине - то есть беженцы за границей ничего не получали.

Ранее мы объясняли, как получить 1000 грн в Дії и без нее. Чтобы воспользоваться услугой онлайн, нужно было создать виртуальную карту "Национальный кэшбек" и подать заявление на выплату (родители также принимали сумму за каждого ребенка). Граждане, у которых нет смартфона, могли получить 1000 гривень от Зеленского наличными в отделениях "Укрпочты". Возможно, в 2025 году способы останутся такими же.

В прошлом году более половины всех расходов с "зимней поддержки" пошли на уплату коммуналки. Многие украинцы пополняли мобильные телефоны, покупали еду и лекарства, оплачивали интернет. Некоторые граждане перечисляли свою тысячу благотворительным организациям.

Напомним, что для украинцев анонсировали еще две формы социальной поддержки в декабре 2025 года. Первая - это одноразовая помощь малообеспеченным семьям в размере 6500 гривень. Денис Улютин объяснил, что получить ее смогут детские дома семейного типа, дети, над которыми установлена опека, переселенцы с инвалидностью 1 группы, одинокие пенсионеры. Сумму можно будет потратить на продукты, лекарства, одежду, коммуналку.

Вторая форма помощи называется "УЗ-3000" и предусматривает возможность проехать 3000 километров поездом бесплатно. Подробности о действии программы "Укразалізниця" сообщит в будущем.

