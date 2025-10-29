На размер выплат влияет наличие инвалидности и выслуги лет.

Военная пенсия в Украине - это особый вид пенсионного обеспечения, который отличается от гражданского условиями получения и размерами выплат. На фоне полномасштабной войны категория граждан, которая имеет право на такую пенсию, постоянно пополняется.

УНИАН разобрался, кто и сколько может получать при выходе на военную пенсию, а также что важно знать. Ранее мы рассказывали, какая пенсия будет у участника боевых действий.

Какая военная пенсия в Украине

На пенсию военнослужащие могут выйти в очень молодом возрасте - достаточно накопить 25 лет службы. Чтоб уйти на покой в 45 лет, необходимо иметь от 25 лет трудового стажа (из них 12,5 лет - на военной службе).

Если говорить о максимальном возрасте, то для обычных военных и старшего офицерского состава - это 60 лет, а для генералов (высшего офицерского состава) - 65.

Теперь перейдем к тому, сколько военная пенсия в Украине составляет. На самом деле, все зависит от лет выслуги, ведомства, из которого увольнялся человек, и года, когда это произошло.

Согласно постановлению Кабмина, минимальная военная пенсия в Украине не может быть ниже 3854 гривень. Однако благодаря ряду индексаций сейчас эта категория граждан получает чаще всего от 8000-9000 гривень.

Люди, которые занимали руководящие должности и накопили необходимое количество стажа, могут получать от 14000 до 18000 гривень.

Военная пенсия по инвалидности

Если говорить об этом виде выплат, то необходимо уточнить, что есть инвалидность армии, а есть - войны. Так, военный, который подписал контракт и получил статус человека с инвалидностью войны, получается процент от денежного обеспечения. Военная пенсия по инвалидности 3 группы самая маленькая - всего 60% от денежного обеспечения. При второй группе будет 80%, а при первой - 100%.

Если же инвалидность войны получает мобилизованный или срочник с минимальным количеством лет выслуги, то пенсия рассчитывается как гражданская - с учетом доходов человека. Для нее также указывается минимальный размер выплат. Для первой группы - 15347 гривень, для второй - 12396 гривень, а для третьей - 8500 гривень. Если по расчетам сумма меньше, чем "минималка", государство доплачивает разницу.

У лиц с инвалидностью армии, выплаты значительно меньше. Так, матросам и солдатам, которые проходили срочную службу, и рекрутам, выплачивают:

если 3 группа - от 4396 грн;

2 группа - от 4610 грн;

1 группа - от 5025 грн.

Кроме того на размер выплат влияет выслуга лет.

Военная пенсия по выслуге лет

Отдельно стоит упомянуть, как военный может выйти на пенсию по выслуге лет и сколько тогда он будет получать. В этом случае военная пенсия будет зависеть от должности (чем она выше, тем больший размер денежного обеспечения был) и срока службы.

При 20 годах выслуги можно получать 50% от суммы денежного обеспечения, а за каждый дополнительный год - еще по 3%. По сути, имея 25 лет службы, можно рассчитывать на выплаты в размере 65%.

Если человек уволился с 2011 по 2014 год и отслужил 30 лет, то его пенсия составит 80% от суммы, которую ему выплачивали на службе. В процентном значении размер пенсий до 2011 года составлял 90%, а с 2014 - 70%.

