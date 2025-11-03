Украине не хватает еще около 750 миллионов долларов для того, чтобы закрыть вопрос закупки газа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.
"На сегодня мы понимаем, что нам не хватает примерно 750 миллионов долларов из 2 миллиардов долларов, о которых мы говорили. По газу - только что президент Урсула (председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - УНИАН) сказала, что нам еще предоставят около 127 миллионов евро поддержки", - сказал он.
Зеленский добавил, что на следующей неделе он проведет по этому вопросу разговор с лидерами стран, которые поддерживают украинскую энергетику.
"Я хочу поблагодарить каждую страну, каждого лидера, которые уже помогают. Наиболее содержательные договоренности у нас с Норвегией, и мы работаем над деталями с другими европейскими странами", - заявил президент Украины.
Украина собрала большую часть финансирования на импорт газа
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наша страна уже собрала 70% финансирования для импорта газа с целью прохождения отопительного сезона. Он отметил, что есть понимание, как аккумулировать необходимую сумму.
Президент говорил, что министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию договоренностей Украины с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества.