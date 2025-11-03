Зеленский отметил, что Европа предоставит Украине 127 миллионов евро поддержки.

Украине не хватает еще около 750 миллионов долларов для того, чтобы закрыть вопрос закупки газа. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами.

"На сегодня мы понимаем, что нам не хватает примерно 750 миллионов долларов из 2 миллиардов долларов, о которых мы говорили. По газу - только что президент Урсула (председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - УНИАН) сказала, что нам еще предоставят около 127 миллионов евро поддержки", - сказал он.

Зеленский добавил, что на следующей неделе он проведет по этому вопросу разговор с лидерами стран, которые поддерживают украинскую энергетику.

"Я хочу поблагодарить каждую страну, каждого лидера, которые уже помогают. Наиболее содержательные договоренности у нас с Норвегией, и мы работаем над деталями с другими европейскими странами", - заявил президент Украины.

Украина собрала большую часть финансирования на импорт газа

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что наша страна уже собрала 70% финансирования для импорта газа с целью прохождения отопительного сезона. Он отметил, что есть понимание, как аккумулировать необходимую сумму.

Президент говорил, что министры иностранных дел и энергетики должны обеспечить полную реализацию договоренностей Украины с Германией, Норвегией, Италией, Нидерландами и Еврокомиссией по финансированию и поставке необходимого оборудования для генерации электричества.

