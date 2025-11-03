Часть украинцев может даже не подозревать, что они относятся к "рисковой" категории.

С 1 ноября некоторые украинские банки начали снижать лимиты на переводы средств между лицами до 50 тыс. грн в месяц. Касаются эти ограничения людей с высоким уровнем риска, или которые не могут подтвердить своих доходов.

Как сообщил в комментарии УНИАН финансовый аналитик Андрей Шевчишин, эти изменения могут существенно повлиять на часть украинцев, которые даже не подозревают, что входят в "рисковую" группу.

"Это может достаточно значительно повлиять на ситуацию. При этом мы понимаем, что некоторые люди даже не знают, что они подпадают под этот риск. Хотя некоторые банки предупреждали своих клиентов об этом", - сказал он.

По его словам, если человек задекларировал, что на его карте будут операции до 20 тысяч гривень в месяц, а потом фактически он проводит операции на 200 тысяч грн, то это действительно вызывает беспокойство у банков. В таком случае финансовое учреждение может ограничить переводы, пока клиент не подтвердит данные о своих доходах и активности на счете.

Шевчишин отметил, что финмониторинг касается не только крупных сумм. Решения принимаются автоматически, согласно внутренним правилам банков, и могут касаться мелких операций.

"Так что, чтобы понять, что там случилось и почему, нужно связаться с банками, выяснить все подробности, если такие ограничения к вам были применены", - пояснил Шевчишин.

Как избежать блокировок

Эксперт советует клиентам своевременно обновлять данные в банке и предоставлять документы об официальных доходах.

"Чтобы избежать этих ограничений, нужно обновить данные и подать всю информацию банку. Надо добавить необходимые документы о зарплате или о доходах, которые подтвердят, что эта операция для вас уже не является рискованной, а является стандартной, официальной", - отметил Шевчишин.

При этом, если же нужен разовый крупный перевод, Шевчишин рекомендует заранее обратиться в банк и предупредить об операции. Это поможет избежать блокировки.

"Ну а вообще сейчас будут действовать ограничения в 50 тысяч для тех, у кого нет никаких подтверждений дохода, по счетам которых идут нестандартные, необычные и регулярные операции на крупные суммы, на маленькие суммы: пришли быстро средства, быстро ушли", - сказал банкир.

Кроме того, Шевчишин отметил, что для подачи актуальных документов о доходах не всегда нужен личный визит в отделение банка, но он может ускорить обработку информации.

Ограничение переводов с карты на карту - что известно

Как писал УНИАН, еще в декабре 2024 года ряд украинских банков подписали совместный меморандум об ужесточении ограничений карточных переводов в рамках усиления борьбы с так называемым "дропами".

Заместитель председателя правления "Глобус Банка" Анна Довгальская отмечала, что около 20% новых выпущенных карт в 2025 году были задействованы в подозрительной деятельности.

28 октября стало известно, что в Украине могут создать специальный перечень банковских клиентов, подлежащих особому контролю. Согласно документу, предусматривается создание списка лиц, предоставляющих свои карты в пользование другим лицам.

