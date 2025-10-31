Украинская кухня не ограничивается борщом и варениками. Среди наших национальных блюд встречаются и такие, о которых сейчас мало кто знает - шулики, крумпли или гомбовцы. Один из таких "забытых" рецептов - шпундра со свеклой.
В наше время это блюдо редко готовят. Но в давний период каждый украинец знал, что шпундра - это крупно нарезанное мясо, тушеное со свеклой и свекольным квасом. Она упоминается в "Энеиде" Ивана Котляревского:
"Був борщ до шпундрів з буряками,
А в юшці потрух з галушками,
Потім до соку шарпанина,
Печена з часником свинина."
Блюдо получалось сытным и с выраженным ароматом свеклы, словно борщ без воды. Заправляли его чесноком, зеленью и мукой. Мы рассказали, как готовится почти классическая шпундра - рецепт, адаптированный под современные реалии.
Украинская шпундра - классический рецепт
Способом приготовления поделился известный кулинар Владимир Ярославский. Шеф советует заранее сделать свекольный квас. Для этого банку объемом 3 литра нужно на 2/3 наполнить кусочками свеклы, залить водой, добавить ложку рассола с капусты или огурцов и оставить на неделю. Если нет времени ждать, то шпундра без кваса готовится на обычной воде с лимонным соком.
Полный список ингредиентов:
- килограмм свинины;
- килограмм свеклы;
- пятьсот граммов сала;
- две крупные луковицы;
- полтора литра свекольного кваса;
- большая головка чеснока;
- три столовые ложки муки;
- соль, перец, специи;
- зелень и сметана для подачи.
Сало мелко нарезать и сделать шкварки на сковороде. На этом же жире обжарить крупно нарезанную свинину. Жарить около 10 минут. Всыпать полукольца лука, слегка поджарить и добавить дольки свеклы. Основный овощ лучше попробовать заранее - он должен быть сладким и ароматным.
Приправьте блюдо солью, перцем, специи. Примерно через 5 минут влейте квас (или воду) и тушите блюдо под крышкой на небольшом огне. Шпундра готовится примерно 40 минут. Ярославский советует выключать огонь, когда свекла еще остается упругой - так будет вкуснее.
За 5 минут перед выключением добавить в сковороду измельченный чеснок и муку. При желании можно долить воду, если не хотите густое блюдо. Подавайте шпундру со шкварками, зеленью и сметаной.
Свинину можно заменить любым другим мясом. Шпундра с курицей получается не менее вкусной и готовится быстрее.