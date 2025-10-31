Тушеная свинина со свеклой по вкусу напоминает борщ и называется шпундра.

Украинская кухня не ограничивается борщом и варениками. Среди наших национальных блюд встречаются и такие, о которых сейчас мало кто знает - шулики, крумпли или гомбовцы. Один из таких "забытых" рецептов - шпундра со свеклой.

В наше время это блюдо редко готовят. Но в давний период каждый украинец знал, что шпундра - это крупно нарезанное мясо, тушеное со свеклой и свекольным квасом. Она упоминается в "Энеиде" Ивана Котляревского:

"Був борщ до шпундрів з буряками,

А в юшці потрух з галушками,

Потім до соку шарпанина,

Печена з часником свинина."

Блюдо получалось сытным и с выраженным ароматом свеклы, словно борщ без воды. Заправляли его чесноком, зеленью и мукой. Мы рассказали, как готовится почти классическая шпундра - рецепт, адаптированный под современные реалии.

Украинская шпундра - классический рецепт

Способом приготовления поделился известный кулинар Владимир Ярославский. Шеф советует заранее сделать свекольный квас. Для этого банку объемом 3 литра нужно на 2/3 наполнить кусочками свеклы, залить водой, добавить ложку рассола с капусты или огурцов и оставить на неделю. Если нет времени ждать, то шпундра без кваса готовится на обычной воде с лимонным соком.

Полный список ингредиентов:

килограмм свинины;

килограмм свеклы;

пятьсот граммов сала;

две крупные луковицы;

полтора литра свекольного кваса;

большая головка чеснока;

три столовые ложки муки;

соль, перец, специи;

зелень и сметана для подачи.

Сало мелко нарезать и сделать шкварки на сковороде. На этом же жире обжарить крупно нарезанную свинину. Жарить около 10 минут. Всыпать полукольца лука, слегка поджарить и добавить дольки свеклы. Основный овощ лучше попробовать заранее - он должен быть сладким и ароматным.

Приправьте блюдо солью, перцем, специи. Примерно через 5 минут влейте квас (или воду) и тушите блюдо под крышкой на небольшом огне. Шпундра готовится примерно 40 минут. Ярославский советует выключать огонь, когда свекла еще остается упругой - так будет вкуснее.

За 5 минут перед выключением добавить в сковороду измельченный чеснок и муку. При желании можно долить воду, если не хотите густое блюдо. Подавайте шпундру со шкварками, зеленью и сметаной.

Свинину можно заменить любым другим мясом. Шпундра с курицей получается не менее вкусной и готовится быстрее.

