Разбираемся, чем и когда укрывать лук и чеснок на зиму и в каких случаях это нужно делать.

Осенью огородники по-разному подходят к уходу за озимым чесноком и луком: одни обязательно укрывают грядки, другие уверены, что овощи прекрасно зимуют без укрытия. Рассказываем, нужно ли укрывать грядки и чем укрыть лук на зиму и чеснок, если вы все же решите подстраховаться перед морозами.

Чем укрыть чеснок на зиму и лук и нужно ли это делать

Озимый лук и чеснок, действительно, отлично зимуют без защиты, особенно в снежную зиму - снег выступает как естественное укрытие. Но если зима с морозами и без снега или же мороз ударит после оттепели, то посадки могут пострадать. Поэтому их советуют мульчировать - слой мульчи защищает почву от перепадов температур, сохраняет в ней влагу, а также препятствует вымерзанию посадок.

Что можно использовать в качестве мульчи:

Видео дня

торф;

перегной;

компост;

солому;

сухие опавшие листья (листья дуба и ореха использовать нельзя).

Такую мульчу достаточно выложить слоем 3-5 см. Для озимого лука также отличным вариантом станет лапник - еловые ветки. Они плотные, теплые и "дышат".

Многие дачники также интересуются, можно ли мульчировать чеснок скошенной травой? Можно, но трава обязательно должна быть высушена, без семян, и это не должны быть сорняки - иначе они все окажутся у вас на огороде.

Также для снегозадержания можно накидать на грядку срезанные растения, хворост или ветки. Этот прием хорошо помогает на открытых, продуваемых участках, где снег не задерживается. Весной мульчу частично убирают, оставляя немного между рядами - это поможет удерживать влагу и сдерживать сорняки.

Если говорить о том, можно ли укрывать чеснок на зиму укрывным материалом, то его тоже используют для защиты посадок. Но для этого берут только дышащий материал, например, спанбонд. Ни в коем случае нельзя накрывать грядки пленкой: она не пропускает воздух, поэтому чеснок и лук будут под ней гнить.

Касательно того, когда укрывать лук и чеснок на зиму, то это советуют делать после первых заморозков, когда грунт немного промерзнет: так чеснок и лук не тронутся в рост раньше времени. В этом деле лучше всего ориентироваться на погоду и на состояние грядок.

Ранее мы рассказывали, как правильно сажать чеснок под зиму и какую грядку под него выбрать.

Вас также могут заинтересовать новости: