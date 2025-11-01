Все участники боевых действий и члены их семей имеют право на ряд льгот.

Те украинские военнослужащие, у которых есть статус участника боевых действий, имеют право на социальную помощь от государства. Это значит, что защитники получают льготы УБД на коммунальные услуги и другие сферы жизни, то же самое касается и членов семей военных.

Что дает УБД в Украине - какие льготы будут с 1 ноября

Каждый военнослужащий, который получил соответствующее удостоверение, знает, что теперь ему доступны некоторые социальные льготы. Важно, что рассчитывать на такие условия могут и семьи, и дети защитников.

Льготы для УБД

Практически каждый военный знает, можно ли по УБД ездить бесплатно в общественном транспорте. Согласно информации Министерства по делам ветеранов в Украине, такая льгота у УБД есть. Более того - защитник может пользоваться не только городским общественным, но и автомобильным транспортом общего пользования в селах. Льгота распространяется на железнодорожные поезда, речные трамвайчики и катера, а также автобусы, которые курсируют между городами Украины или в пригороде.

Однако существуют и другие привилегии. Так, военнослужащему могут бесплатно сделать и поставить зубные протезы, только не из драгметаллов. Кроме того, защитник Украины имеет право получить в аптеке любые лекарства, в том числе рецептурные, не оплачивая их, и отправиться на лечение в санаторий за счет государства, или же получить денежную компенсацию за такую путевку. Военный также имеет право при выходе на пенсию посещать больницы и поликлиники, не оплачивая услуги врачей.

Дополнительно украинцам с УБД получают возможность:

в первую очередь обслуживаться в аптеках и медучреждениях, без очереди госпитализироваться, ежегодно проходить медобследования и диспансеризацию;

в случае временной потери трудоспособности получать выплаты в размере 100% от средней зарплаты по стране;

оформлять ежегодный отпуск в удобное для них время, а также дополнительный на период до 14 календарных дней;

сохранить за собой рабочее место при сокращениях на предприятии;

получить жилье, земельный участок, а также деньги на ремонт дома, чтобы улучшить свои жилищные условия;

стать в очередь на квартиру и получить ее в течение двух лет, если получили контузию, ранение или увечье во время выполнения боевых задач;

получить займ на строительство или покупку дома, на ремонт или реконструкцию;

вступить в кооператив, садовое товарищество;

один раз в два года бесплатно пользоваться железнодорожным, водным, воздушным или междугородным автомобильным транспортом или раз в год, но с 50% скидкой;

получить скидку на установку домашнего телефона и тариф;

в первую очередь получать услуги любых предприятий, общественных учреждений, заведений общепита и других организаций на территории Украины;

вне очереди пользоваться услугами социальных центров, оказывающих помощь ветеранам.

Если на льготы по УБД претендует военный, который принимал участие в боевых действиях на территории другой страны, то он может поступить в высшее учебное заведение или техникум, имея привилегию перед другими абитуриентами.

Кроме того, участникам боевых действий, пожизненно выплачивают надбавку к пенсии или другому виду соцвыплат в размере 25% от прожиточного минимума. По состоянию на 1 ноября 2025 года эта сумма равна 590 грн 25 коп.

Льготы для членов семьи УБД

Льготы УБД на коммунальные услуги касаются не только самих военных, но и их семей - об этом должен знать каждый защитник. Например, военнослужащий имеет право оплачивать коммунальные услуги со скидкой в размере 75%. Однако стоит понимать, что скидка эта распространяется не на всю площадь, а только на ту часть, которая не превышает норму, а именно - 21 квадратный метр на человека с УБД и 10,5 квадратных метров на семью. Например, если в квартире постоянно проживает военнослужащий с женой вдвоем, при этом на скидку имеет право только он, то формула будет такая:

21 х 2 + 10.5 = 52,5 квадратных метров.

Это значит, что если площадь квартиры больше, то за "лишние" метры придется оплачивать коммунальные по полной стоимости. Эта формула используется для всех видов коммунальных услуг - света, газа, отопления, квартплаты и тд.

Если семья военного, у которого есть удостоверение участника боевых действий, состоит только из людей нетрудоспособных, то скидка на отопление рассчитывается иначе. В таком случае норма удваивается - получается не 21 квадратный метр, а 42 на льготника. К примеру, если у военнослужащего со статусом УБД есть родители, оба нетрудоспособные, то получается такая формула:

42 квадратных метра на УБД;

10,5 квадратных метров на семью.

Итого 42 х 3 + 10,5 = 147 квадратных метров.

Именно такую площадь жилья покрывает 75% скидка на газ. Если же площадь дома больше - остатки, превышающие норму, придется оплачивать полностью. Для украинцев-членов семей УБД, которые живут в домах без центрального отопления, также действует скидка в размере 75% на топливо, но в пределах норм, установленных государством.

ВАЖНО: перед тем как оформить льготы по УБД, стоит помнить - Министерство по делам ветеранов в Украине напоминает, что льготы на квартплату и коммуналку для участников боевых действий и их семей действуют вне зависимости от вида жилья и формы собственности.

Льготы УБД для детей

Льготы по УБД могут получить и дети военнослужащих - так, если они учатся в ВУЗе, техникуме или пту, государство предоставляет целевую поддержку. Это значит, что пока ребенок получает образование, он может:

полностью или частично учиться на бюджете;

брать льготные долгосрочные кредиты на образование;

оформить социальную стипендию;

бесплатно получить учебники;

не платить за интернет в образовательных учреждениях;

не платить за общежитие;

иметь доступ к любым мероприятиям и пользоваться любыми законными нормами, утвержденными Кабмином.

Важно помнить, что такие привилегии для детей УБД предоставляются на весь период обучения в заведении, но прекращаются, когда ребенку исполняется 23 года.

