По его словам, их позиции обстреливали российские командиры, чтобы помешать им сдаться в плен ВСУ.

Украинские защитники из 110 отдельной бригады территориальной обороны (ТрО) на Лиманском направлении взяли в плен двух российских оккупантов. В Telegram-канале "Николаевский Ванек" опубликовано видео с одним из пленных, который рассказал, как попал на войну и отношение к нему.

Указывается, что в плен ВСУ попал Даниил Букарев из российского города Рязань 2000 года рождения. Его позывной "Стиль", он служил в 169 омсбр.

Он рассказал, что пошел на фронт, чтобы сократить себе срок заключения, а в результате "его пустили на мясо". Лишь неделю он проходил обучение, а потом его повезли на Ямполь.

Видео дня

Оккупант отметил, что им дали мотоцикл и из 5 человек на Ямполь удалось прорваться только двум: ему и профессиональному гонщику, который также сдался в плен. Когда российские военные узнали, где они спрятались, начали атаковать это место. Вероятно, это делалось, чтобы они не смогли сдаться в плен ВСУ.

Поэтому, оккупант выразил благодарность украинским военным, которые фактически их спасли, оказали медицинскую помощь, накормили и дали попить.

Также российский оккупант утверждает, что Министерство обороны России не выплачивает ему деньги. Он обратился к россиянам с призывом не верить в пропаганду, которую показывают по телевизору и не идти на войну против Украины.

Иностранные наемники в армии России

Ранее УНИАН сообщал, что двое солдат КНДР, которых взяли в плен ВСУ во время боевых действий в Украине, изъявили желание дезертировать в Южную Корею. В 2024 году в РФ, преимущественно в Курскую область, было отправлено более 10 тысяч северокорейских военных, чтобы воевать против Украины. В январе Сеул заявил о захвате в плен двух таких солдат. В разведке Южной Кореи сообщали, что военные из КНДР имеют приказ покончить жизнь самоубийством, чтобы избежать плена. Поэтому, вернуться домой они не могут, потому что это будет "приговором смерти".

Также мы писали, что украинские защитники под Волчанском в Чугуевском районе Харьковской области взяли в плен гражданина Ирака, который воевал на стороне России. По его словам, россияне заставили его подписать контракт с армией. Его взяли в плен бойцы 120 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. В Россию он прибыл по туристической визе и работал в ресторане. Его задержали правоохранители, потому что не было рабочей визы и пригрозили заключением на 20 лет. Чтобы избежать наказания, он согласился пойти на войну против Украины.

