Эти элементарные хачапури не требуют замешивания и раскатывания теста.

Грузинские хачапури - это сочетание пышного дрожжевого теста и сырной начинки. Многим украинцам полюбилось это блюдо, но приготовить его не так просто. К счастью, есть простой рецепт хачапури на сковороде, который не требует замешивания и ожидания подъема теста. Достаточно лишь смешать все продукты и поджарить.

Простой и быстрый хачапури - рецепт с ингредиентами

По вкусу такие изделия напоминают лепешку с сырной начинкой. Чем больше используете сыра, тем будет вкуснее.

Чтобы сделать хачапури на сковороде, подготовьте ингредиенты:

сто пятьдесят граммов муки;

двести миллилитров кефира;

щепотка соды;

одно яйцо;

двести граммов сыра сулугуни;

столовая ложка сахара;

щепотка соли;

двадцать граммов сливочного масла;

пучок зелени.

Также вам понадобится широкая тарелка размером со сковороду, чтобы легко перевернуть изделия.

Кефир заранее достаньте из холодильника, чтобы он был комнатной температуры. Смешайте с яйцом, сахаром, солью и содой. Добавьте натертый сулугуни и муку. Также всыпьте мелко нарезанную зелень. Перемешайте смесь до однородности.

Разогрейте сковородку с небольшим количеством масла. Когда поверхность станет очень горячей, выложите из теста лепешку толщиной примерно 2 см. Жарьте на среднем огне 5-7 минут с одной стороны. Затем выложите лепешку на блюдо, переверните и готовьте еще около 3 минут с другой стороны.

Подавать ленивые хачапури лучше всего в горячем виде. Для хрустящей корочки еще горячие изделия можно смазать сверху сливочным маслом.

Предложенный рецепт хачапури можно разнообразить, добавив в начинку фарш, грибы, другие виды сыра. Вы также можете приготовить хачапури с творогом - замените на него половину порции сулугуни.

