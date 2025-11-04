На таяние ледника Гектория сильно повлияли и изменения климата.

В Антарктике рекордными темпами тает ледник под названием Гектория. Всего за два месяца он уменьшился почти на 50%.

Такие темпы таяния ледника являются самым высоким среди зафиксированных в современной истории показателей. Этот эпизод может иметь серьезные последствия для уровня мирового океана, сообщает CNN со ссылкой на новое исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience.

Ледник Гектория по размерам можно сравнить с Филадельфией. Он является наземным ледником – лежит на морском дне и не дрейфует. Обычно они сокращаются не более чем на несколько сотен метров в год. Однако с ноября по декабрь 2022 года Гектория уменьшилась на 5 миль (примерно 8 км, – ред.).

Авторы исследования отмечают, что если большие ледники будут таять с подобной скоростью, это может иметь "катастрофические последствия для повышения уровня моря". В материале отмечается, что Антарктида содержит достаточно льда, чтобы поднять глобальный уровень моря примерно на 190 футов (почти 58 метров, – ред.).

Как ученые узнали о проблеме

Эпизод с ледником Гектория был обнаружен случайно, когда исследователи обследовали залив, где он находится.

Наоми Очват, соавтор исследования и докторантка Университета Колорадо в Боулдере, заметила, что Гектория потеряла огромное количество льда за очень короткий период, поэтому ученые начали выяснять, что именно происходит. Для этого они изучали данные с самолетов и спутниковые снимки. Было зафиксировано несколько ключевых этапов.

"В 2011 году залив заполнился припайным льдом, стабилизировав ледники вокруг него, что позволило им продвинуться в залив и образовать толстые плавучие ледовые языки. В 2022 году этот припайный лед вырвался из залива, дестабилизировав ледники, что привело к потере ими ледовых языков и отступлению", – говорится в материале.

В чем причина таяния ледника

Исследователи установили, что есть определенная причина, почему этот ледник таял гораздо быстрее соседних. Она кроется в том, что находится под Гекторией.

Этот ледник лежит на равнине, где лед скользит по ровному осадку на морском дне. Ледовые равнины могут вызвать быстрое таяние, потому что по мере истончения ледника лед начинает подниматься, а в трещины под него попадает вода. Она, в свою очередь, оказывает давление, что приводит к отколу больших глыб льда. Когда одна ледяная глыба откалывается, ледник, находящийся за ней, подвергается такому же давлению, и процесс повторяется. Один из авторов сравнивает это с процессом падения домино.

На таяние ледника Гектория сильно повлияли изменения климата. Геолог Бетан Дэвис из Ньюкаслского университета, которая не участвовала в исследовании, говорит, что мы, вероятно, увидим дальнейшее сокращение морского льда в этом регионе.

Гектория – относительно небольшой ледник по антарктическим меркам, и его частичное исчезновение не окажет значительного влияния на повышение уровня моря. Однако через такой же процесс могут пройти и большие глубины льда.

Следующим этапом для ученых станет более точное определение, какие районы Антарктиды уязвимы к этому процессу. Если огромный ледник будет быстро таять, это будет означать, что мы можем столкнуться с резким повышением уровня моря.

