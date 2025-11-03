Также в стенах компании тестируется батарейка емкостью 10 000 мАч.

Авторитетный источник Digital Chat Station поделился новыми инсайдами о будущем "середняке" Xiaomi. По информации инсайдера, Redmi Turbo 5 выйдет с внушительным аккумулятором емкостью 9000 мАч.

Если информация подтвердится, то новинка станет первым смартфоном на рынке, который получит батарейку такой емкости, но при этом останется обычных размеров и не будет позиционироваться как "неубиваемый смартфон". Они зачастую оснащаются более емкими АКБ, чем обычные модели.

Предполагается, что автономность новинки составит около двух дней, причем в дополнение к АКБ емкостью 9000 мАч, смартфон также будет поддерживать сверхбыструю зарядку по проводу мощностью 100 Вт, поэтому пользователям не придется беспокоиться о медленной зарядке.

Digital Chat Station также пишет, что Xiaomi не собирается останавливаться на достигнутом: в стенах компании тестируется батарейка емкостью 10 000 мАч. Конкуренты при этом тоже не собираются отставать и в ближайшие пару лет такие аккумуляторы станут нормой.

Что касается Redmi Turbo 5, то его анонс ожидается период с декабря 2025-го по январь 2026 года. На глобальном рынке он выйдет под названием Poco X8 Pro.

Ранее стало известно, что Samsung планирует повысить цены на свои смартфоны из-за резкого роста стоимости микросхем памяти. Телефоны других производителей, в частности, Xiaomi, тоже могут вырасти в цене.

Меж тем эксперты определили самый автономный в мире смартфон – это не iPhone или Xiaomi. При средней нагрузке новый флагман от Oppo выдержал рекордные 21 час и 57 минут.

