В Европе доступны немало горнолыжных курортов с хорошим соотношением цены и качества.

До зимы остался всего один месяц, поэтому туристы уже активно планируют зимние отпуска – кто-то выбирает лучшие рождественские ярмарки, а кто-то ищет варианты для активного отдыха.

Эксперт по экстремальному туризму Тамара Хинсон в своем блоге на Lonely Planet назвала восемь лучших бюджетных мест для катания на лыжах в Европе.

"Европа имеет одни из самых удивительных гор мира, будь то те, что образуют массив Монблан, простирающийся на границе между Италией и Францией, или часто недооцененные вершины в регионе Сьерра-Невада в Испании. Как человек, который покорил много крутых вершин континента (с бывшими олимпийцами или друзьями, которые впервые учили своих детей кататься на лыжах), я развила талант знать, как получить максимальную отдачу от своих денег во время лыжного отдыха", – делится опытом Хинсон.

Видео дня

Эксперт отмечает, что утверждение о том, что курорты с хорошим соотношением цены и качества находятся только в сверхотдаленных местах, является ошибочным.

"В конце концов, катание на лыжах с ограниченным бюджетом – это не просто заплатить как можно меньше, а получить лучший лыжный отдых за свои тяжело заработанные деньги. Я собрала лучшие из лучших лыжных курортов Европы, которые можно посетить с ограниченным бюджетом. Я включила несколько известных курортов – более крупные курорты, которые могут стоить немного дороже, чем самые дешевые в регионе, – но которые все еще являются фантастическим вариантом для лыжников с ограниченным бюджетом", – пояснила она.

Где покататься на лыжах зимой 2025-2026 года

Сестриере, Италия: лучшее соотношение цены и качества. Гран-Турмале, Франция: для широкого диапазона местности. Вогель, Словения: лучше всего для начинающих. Ясна Низкие Татры, Словакия: самые дешевые абонементы. Орель, Франция: лучшее место для дешевого проживания. Бардонеккья, Италия: лучшее место для легкого доступа. Серр-Шевалье, Франция: лучшее место для гарантированного снега. Альпбах, Австрия: лучшее для альпийского шарма.

Другие идеи для зимнего отдыха 2025 года

Как сообщал УНИАН, ранее туристам назвали лучшие места в мире, где можно покататься на сноуборде этой зимой.

Кроме того, эксперты по путешествиям назвали девять лучших городов Европы, чтобы встретить Новый год.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канале УНИАН.Туризм.