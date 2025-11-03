До зимы остался всего один месяц, поэтому туристы уже активно планируют зимние отпуска – кто-то выбирает лучшие рождественские ярмарки, а кто-то ищет варианты для активного отдыха.
Эксперт по экстремальному туризму Тамара Хинсон в своем блоге на Lonely Planet назвала восемь лучших бюджетных мест для катания на лыжах в Европе.
"Европа имеет одни из самых удивительных гор мира, будь то те, что образуют массив Монблан, простирающийся на границе между Италией и Францией, или часто недооцененные вершины в регионе Сьерра-Невада в Испании. Как человек, который покорил много крутых вершин континента (с бывшими олимпийцами или друзьями, которые впервые учили своих детей кататься на лыжах), я развила талант знать, как получить максимальную отдачу от своих денег во время лыжного отдыха", – делится опытом Хинсон.
Эксперт отмечает, что утверждение о том, что курорты с хорошим соотношением цены и качества находятся только в сверхотдаленных местах, является ошибочным.
"В конце концов, катание на лыжах с ограниченным бюджетом – это не просто заплатить как можно меньше, а получить лучший лыжный отдых за свои тяжело заработанные деньги. Я собрала лучшие из лучших лыжных курортов Европы, которые можно посетить с ограниченным бюджетом. Я включила несколько известных курортов – более крупные курорты, которые могут стоить немного дороже, чем самые дешевые в регионе, – но которые все еще являются фантастическим вариантом для лыжников с ограниченным бюджетом", – пояснила она.
Где покататься на лыжах зимой 2025-2026 года
- Сестриере, Италия: лучшее соотношение цены и качества.
- Гран-Турмале, Франция: для широкого диапазона местности.
- Вогель, Словения: лучше всего для начинающих.
- Ясна Низкие Татры, Словакия: самые дешевые абонементы.
- Орель, Франция: лучшее место для дешевого проживания.
- Бардонеккья, Италия: лучшее место для легкого доступа.
- Серр-Шевалье, Франция: лучшее место для гарантированного снега.
- Альпбах, Австрия: лучшее для альпийского шарма.
