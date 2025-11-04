Как помыть шторку для ванной от плесени: профессиональная уборщица рассказала секреты

Самое простое - это постирать ее в стиральной машине. Но существует способ, как почистить шторку даже не снимая с карниза.

Обычно пластиковые шторки для душа легко заменить, когда они загрязнятся, но со временем их стоимость растет (к тому же это не очень хорошо для окружающей среды). Вместо того, чтобы выбрасывать их, можно постирать шторку для душа в стиральной машине или вручную. Об этом говорится на сайте известной советчицы Марты Стюарт.

Она собрала комментарии профессиональных уборщиков, которые рассказали об особенностях стирки таких шторок.

Директор по франчайзинговым операциям в Two Maids and a Mop Лорен Боуэн посоветовала стирать шторки каждые три месяца, чтобы избежать накопления пятен и плесени. Однако, делать это можно и чаще, особенно, если нет дополнительного вкладыша, который контактирует с водой. Тогда стирать шторку можно и каждый месяц.

Проще всего стирать шторки в стиральной машине на деликатном режиме. Обратите внимание, что шторка должна свободно двигаться в барабане. Эксперты говорят, что если добавить в барабан два-три обычных хлопковых полотенца, то это поможет предотвратить образование складок на шторке. Во время стирки кроме обычного моющего средства можно добавить стакан уксуса - это поможет вывести плесень. Вешать шторку можно сразу после стирки, чтобы она просохла на воздухе.

Если вы планируете ручную стирку, то надо набрать воду в большую емкость, добавить туда большое количество отбеливателя и замочить шторку на несколько минут. Чтобы иметь лучший результат, то можно сменить воду и дополнительно замочить на 15 минут. Затем тщательно прополоскать и вернуть на карниз.

Лорен Боуэн добавила, что помыть шторку можно даже не снимая ее с карниза. Для этого понадобится раствор на основе уксуса, который можно распылить на шторку, протереть щеткой, а затем смыть. Также в растворе с уксусом можно замочить кольца для шторки.

Больше советов для ухода за шторкой

Напомним, что существует способ отчистить шторку для ванной от ржавчины. Для этого понадобится горячая вода, уксус и сода. Но надо запастись терпением, ведь делать обработку надо несколько раз подряд.

