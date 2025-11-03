Тесто по этому рецепту готовится элементарно, а начинка может быть любой.

Одним из самых простых видов выпечки является заливной пирог. Тесто для блюда готовится за считанные минуты - достаточно просто перемешать ингредиенты вилкой. Затем смесью заливают начинку и запекают все это в духовке. Рецепт одновременно прост и гениален. Одного такого изделия хватит, чтобы накормить всю семью.

Ранее мы также писали, как приготовить ленивые беляши без замешивания теста и лепки.

Заливной пирог с капустой на кефире

Своим рецептом выпечки поделилась в TikTok кулинарный блогер cook_julija_simonchuk. По словам кулинара, начинка может быть какой угодно - мясо, рыба, сыр, овощи или даже что-то сладкое. В видео показан заливной пирог с капустой.

Ингредиенты для начинки понадобятся такие:

половина головки капусты;

одна луковица;

одна морковь;

три столовые ложки масла;

соль, перец, специи по вкусу.

Продукты для теста:

триста миллилитров кефира;

три яйца;

двести граммов муки;

четыре столовые ложки масла;

щепотка соды;

щепотка соли;

кунжут для украшения.

Для начинки мелко нарезаем лук и натираем морковь. На горячей сковороде с маслом обжариваем овощи до золотистого цвета (около 5 минут). Мелко шинкуем капусту, добавляем в сковороду. Солим, перчим и тушим почти до готовности (около 20 минут) на небольшом огне.

Для теста смешиваем в большой миске все ингредиенты: кефир, яйца, соль, масло. Чтобы заливной пирог на кефире был рыхлым, не забудьте добавить соду. Всыпаем муку и взбиваем венчиком, чтобы не осталось комочков.

Включите разогреваться духовку до 180°. Форму для выпечки накройте пергаментом. Вылейте половину теста. На него распределите капустную начинку. Затем долейте остальное тесто и посыпьте кунжутом.

Выпекайте заливной пирог на кефире с капустой около 30 минут. Готовность можно проверить по золотистой корочке и сухой зубочистке. Если берете для начинки мясо или рыбу, то их нужно добавлять уже в готовом виде.

