По словам Дмитрия Леушкина, по Украине шагает дефицит топлива.

Стоимость дизеля на украинских АЗС до конца ноября может вырасти на 2-3 гривни, а бензина - на 1-2 гривни, Этому может способствовать дефицит топлива в Европе после введения 19-го пакета санкций против России, а также украинские ограничения на импорт топлива российского происхождения.

Такой прогноз на странице в Facebook сделал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

"Прогнозы дело неблагодарное, но я вижу плюс 2 или даже 3 гривни по дизелю и плюс 1-2 гривни по бензину. Даже несмотря на "дикую" маржу, трейдеры останавливаться в росте не будут", - отметил эксперт.

Леушкин надеется, что к середине декабря рынок удастся стабилизировать. Он пояснил, что в Украине уже не хватает топлива, а, особенно, дизеля и оперативно его привезти, учитывая нынешние реалии, не получится из-за ограничений на импорт.

"Ресурса не хватает, особенно дизеля. Его нельзя физически взять, мы сами себе запретили покупать там, где он есть. А привезти его оттуда, где он тоже есть, и где мы себе не запретили, мы сможем не раньше конца ноября, но это еще не факт, что так просто удастся", - пояснил Леушкин.

Речь идет, в частности об ограничении импорта топлива из румынского порта Констанца, о котором официально не сообщалось. Однако, по данным профильного издания enkorr, в начале октября импорт дизельного топлива из Румынии в первую неделю октября резко снизился.

Леушкин добавил, что дополнительно поспособствует подорожанию топлива снижение спроса на него. К тому же с 1 января растут акцизы как на бензин, так и на дизель.

"Все идем в низкий сезон, пролив у всех будет падать, а себестоимость налива литра в бак будет расти. А еще на горизонте акцизы новые. Так что через пару месяцев за дизель 65 гривень и бензин пятый по 70 с лишним - вполне реальная история", - подытожил эксперт.

В комментарии УНИАН, он отметил, что в случае отмены Украиной ограничений на импорт топлива из румынского порта Констанца цены на топливо стабилизируются до повышения акцизов на него.

"Если сейчас вернут Констанцу, то ситуация на топливном рынке стабилизируется на том уровне, на котором она есть. Мы не будем говорить о росте цен. Ажиотажная наценка на дизельное топливо, которая составляет 1,5 гривни/литр должна уйти", - указал Леушкин.

Инциденты на НПЗ в Европе - главные новости

20 октября произошел пожар на НПЗ, который принадлежит венгерской компании MOL. По данным СМИ, предприятие может временно прекратить свою работу. Также взрыв произошел на заводе "Лукойл" в Румынии. Кроме этого в Братиславе загорелся другой НПЗ, который принадлежит компании MOL. Все заводы работают преимущественно на российской нефти.

Инциденты на НПЗ в Венгрии и Словакии сказались и на топливном рынке Украины. Как отметил в комментарии УНИАН Дмитрий Леушкин, следствием этого стал дефицит топлива и прекращение работы ряда АЗС.

Осложняет ситуацию и неофициальный запрет на импорт топлива из румынского порта Констанца, который якобы заработал с 1 октября.

