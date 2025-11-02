Украинцы могут оформить доплату до пенсии, если признаны одинокими и нуждаются в уходе.

Одинокие пенсионеры - одна из самых уязвимых категорий людей в Украине. Чтобы повысить их уровень жизни, государство назначает дополнительные социальные выплаты. Сумма помощи составляет почти 1000 гривень ежемесячно.

Доплата одиноким пенсионерам старше 80 лет

Об этом виде выплат говорится в пункте 6 Статьи 7 Закона Украины №1727. Помощь выделяется одиноким пенсионерам 80 лет и старше, которые нуждаются в постоянном уходе и получают пенсию по возрасту.

"Одинокими" согласно 266 статьи Семейного кодекса считаются лица, у которых нет совершеннолетних трудоспособных детей, внуков и правнуков, обязанных содержать человека. Необходимость ухода должна подтвердить врачебная комиссия.

Сумма помощи составляет 40% от прожиточного минимума нетрудоспособных лиц. На 2025 год это 944 гривень. При этом доплата пенсионерам не назначается, если они получают надбавку по уходу за близкими.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда и написать заявление по образцу. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код, справку о необходимости постоянного ухода. Также нужно доказать, что пенсионер одинокий и не получает дохода помимо пенсии.

Если ПФУ подтвердит, что у лица есть основание на надбавку, то пенсия вырастет на 944 гривень с месяца обращения.

