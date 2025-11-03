Вам понадобится всего один ключ и немного свободного времени.

Летний зимний режим окон - это народные термины, которые употребляются в контексте положения самого окна в тот или иной сезон. Можно самостоятельно отрегулировать режим створки, чтобы в холодное время избежать сквозняков, а летом, наоборот, лучше проветривать помещение.

Как поставить окна на зимний режим

Перевод окон в зимний режим - дело нетрудное, и все это можно урегулировать самостоятельно, даже не обращаясь к мастеру. Вам понадобится лишь один инструмент, выбрать его нужно в зависимости от того, какой именно конструкции окна на зимний режим нужно перевести.

Откройте их и посмотрите на торец створки. Из них будут торчать круглые детали, называются они эксцентриками (цапфами). В зависимости от конструкции окна детали могут отличаться внешне, и инструмент нужен соответствующий:

круглые с отверстием для ключа по центру или без него - шестигранный ключ 4 мм или ключ "звездочка";

овальные без отверстий - рожковый гаечный ключ 11 мм или пассажити.

Эксцентрики могут быть расположены как посередине створки, так и внизу, вверху или по всему периметру. Зависит это от размера самой конструкции, но для того чтобы сделать зимний режим на окнах, нужно отрегулировать все. Если у вас на окнах первый вариант эксцентриков - круглые без отверстий - то вручную потянуть цапфы на себя, поставить в зимний режим, а потом с усилием нажать пальцем на деталь, чтобы зафиксировать ее.

Все остальные варианты эксцентриков, когда отверстие для ключа присутствует, нуждаются в инструменте. Вы должны вставить его в гнездо и прокрутить до нужного положения. Вы увидите, движется механизм, и если он будет стоять вертикально - это "лето", диагонально - "стандарт", горизонтально - "зима".

Также, чтобы проверить, удалось ли вам перевести окна в зимний режим, можно посмотреть на торец самой детали. Там, как правило, есть небольшая риска. Если она переместилась ближе к улице, то есть, к уплотнителю на окне - это "лето", ближе к комнате и дальше от уплотнителя - "зима". Если на цапфах вообще никаких меток нет, можно проверить себя листом бумаги. Разместите его между створкой и рамой, закройте окно, а затем попробуйте вытащить. Если не получилось, или получилось с трудом - значит, все сделали правильно, и окна переведены в зимний режим.

