По его словам, в Донецкой области украинские защитники продолжают освобождение и зачистку территорий.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что российские оккупанты вынуждены распылять силы в Донецкой области. Это делает невозможным сосредоточение основных сил оккупантов в районе Покровска.

Как сообщил генерал в социальной сети Facebook, он продолжает работу в Донецкой области, в частности в полосе ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ ВСУ.

Сирский заслушал доклады командиров на местах о текущей обстановке и насущных потребностях. Ключевые вопросы докладов касались обеспечения безопасности логистики, действия штурмовых групп по вытеснению противника из городской застройки.

"Усиливаем войска дополнительными подразделениями, вооружением, техникой, в частности беспилотными системами", - отметил Главнокомандующий ВСУ.

При этом, он отметил, что давление на Добропольском выступлении Силы обороны увеличивают. Сирский подчеркнул:

"Продолжаем освобождение и зачистку территорий, что заставляет врага распылять силы и делает невозможным концентрацию основных усилий в районе Покровска".

При этом, по его словам, за прошедшие сутки штурмовые подразделения в районе Добропольского выступа на отдельных направлениях продвинулись вперед.

"Всего за время операции освобождено 188 км², 248,7 км² - зачищено от ДРГ противника", - добавил Сырский.

Он заверил, что боевая работа по уничтожению оккупантов продолжается.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны отмечают, что российские захватчики сосредоточили свои усилия на захвате городов Покровск и Мирноград. В частности, российские войска продолжают активизировать наступательные операции в Покровске и его окрестностях с целью захвата города.

В 7-ом корпусе быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск ВСУ сообщили, что продолжается активная зачистка севера Покровска от оккупантов. В частности, Силы обороны остановили расширение присутствия россиян в этой части города и не допустили перерезания врагом дороги, соединяющей Покровск и Родинское.

