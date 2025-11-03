Новое обновление iOS вернуло одну из лучших функций первых Айфонов: что она делает

Предстоящее обновление iOS 26.1 будет доступно для моделей iPhone 11 и новее.

Apple подготовила крупное обновление iOS 26.1, которое добавит на iPhone ряд полезных улучшений. Среди них – новый способ отключения будильника и таймера, пишет MacRumors.

Вместо большой кнопки "Стоп", на которую можно было случайно нажать спросонья, теперь появится новый элемент управления "сдвиньте, чтобы остановить" (Slide to stop) для его выключения.

В MacRumors отметили, что новый ползунок очень похож на классическую панель "сдвиньте, чтобы разблокировать" (Slide to unlock), которая существовала на экране блокировки iPhone с 2007 по 2016 год.

Ожидается, что Apple выпустит обновление iOS 26.1 уже завтра. Оно будет доступно для моделей iPhone 11 и новее.

Помимо обновления будильника, в этой версии будет исправлено много багов, которые присутствуют в iOS 26, а также появится настройка для уменьшения прозрачности Liquid Glass.

Ранее УНИАН рассказывал, что в iOS 26 можно управлять iPhone при помощи языка и мимики. В соцсетях завирусились видео, где пользователи применяют новую функцию для того, чтобы листать тиктоки и рилсы.

