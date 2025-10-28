Некоторые мужчины с инвалидностью в ноябре могут оказаться на фронте.

Ноябрь готовит много нововведений для военнообязанных мужчин. Теперь отсрочка от мобилизации будет оформляться онлайн через приложение Резерв+ или центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Это касается и мужчин с инвалидностью.

Мы разобрались, проводится ли сейчас мобилизация с инвалидностью, как изменится процесс в ноябре и при каких условиях такие мужчины могут попасть на фронт.

Какая группа инвалидности дает отсрочку

Статья 23 Закона Украины №3543 указывает, что лица с инвалидностью не подлежат призыву на службу даже в военное время. Нет правила о том, с какой группой инвалидности не мобилизуют - такой статус в любом случае позволяет оформить отсрочку.

Однако лица с инвалидностью могут подписать контракт с ВСУ и служить добровольно, если позволяет здоровье. Также таких украинцев могут мобилизовать в случае, если инвалидность оформлена, но ТЦК про нее не знает и мужчина никогда не оформлял отсрочку официально.

Как объяснял адвокат в комментарии УНИАН, лица с инвалидностью не лишены обязанности пребывать на учете. А мужчины со статусом "ограниченно годный" могут получить направление на ВВК и обязаны явится.

С 1 ноября 2025 года мужчинам будет оформляться отсрочка по инвалидности в Резерве. Ещё одно важное нововведение - освобождение от мобилизации будут продлевать автоматически, без визита в ТЦК. Об этом придет уведомление в приложении.

Это кардинально изменило требования к тому, нужно ли идти в военкомат с инвалидностью. При первом оформлении мужчине стоит обратиться в ЦПАУ. Его сотрудники передадут документы в ТЦК, где и будет решаться вопрос предоставления отсрочки. Всё это не требует личного присутствия лица. Если решение положительное, информация появится в Резерв+ через неделю.

Срок того, на сколько дается отсрочка по инвалидности, зависит от тяжести заболевания. Некоторым мужчинам такой статус дают пожизненно, а кому-то назначают перекомиссию через 6-12 месяцев. Если после повторной комиссии лицо будет признано здоровым, то у него отберут отсрочку и могут мобилизовать.

Список того, какие документы нужны для отсрочки по инвалидности, обычно включает военно-учетный документ, копию паспорта и кода, справку МСЭК формы 157-1/о. Детали стоит уточнить у сотрудников ЦПАУ.

