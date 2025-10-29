Рассказываем, кто не подлежит мобилизации в Украине в ноябре 2025 и что дает право на освобождение от службы.

Военное положение в Украине продлили до 3 февраля 2026 года. В связи с этим продолжаются и мобилизационные мероприятия. Однако украинское законодательство определяет перечень граждан, которых по той или иной причине не могут призывать на военную службу. Это касается как людей с определенными жизненными обстоятельствами, так и специалистов, которые необходимы в тылу для безопасности и функционирования страны. В материале разбираем, кто не подлежит мобилизации по новому закону в ноябре 2025.

Ранее мы рассказывали, как теперь оформляется отсрочка от мобилизации - в ТЦК идти не обязательно.

Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону с 1 ноября 2025

Закон Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (статья 23) указывает, у кого есть право на отсрочку от мобилизации или освобождение от службы. Не подлежат мобилизации граждане, не пригодные к службе по состоянию здоровья, те, кто имеет уважительные семейные обстоятельства, некоторые категории студентов, аспирантов и работников сферы образования, а также те, чьи близкие погибли, защищая Украину, и другие.

Видео дня

Полный список оснований для освобождения от мобилизации по каждой категории приведен в упомянутом законе. Мы же остановимся на некоторых, которые чаще всего получают отсрочку или не подлежат призыву.

Кто не подлежит мобилизации в Украине 2025 согласно законодательству:

те, кто имеет проблемы со здоровьем, которые не позволяют нести военную службу, а ВВК подтвердила это - перечень всех заболеваний можно найти в приказе Минобороны №402;

те, кто имеет инвалидность, независимо от того, какой она группы – I, II или III;

родители, у которых три или больше несовершеннолетних детей;

опекуны и попечители детей, у которых нет родителей;

те, у кого родители c I и II группой инвалидности, супруг(а) имеет любую группу инвалидности;

те, кто имеет несовершеннолетнего ребенка с инвалидностью или же совершеннолетнего ребенка с I-II группой;

те, кто вынужден ухаживать за родственниками, неспособными самостоятельно позаботиться о себе;

студенты дневной/ дуальной формы обучения в вузах – но лишь при условии, что они получают уровень образования выше того, что у них есть.

Также не мобилизуют тех, кто забронирован организациями или предприятиями - это означает, что такие специалисты выполняют задачи, без которых может пострадать безопасность, экономика или социальная инфраструктура страны.

Право на отсрочку от мобилизации имеют также и те, у кого погибшие или пропавшие братья/сестры участвовали в боевых действиях с РФ. Изначально эта льгота распространялась только на полнородных братьев и сестер, но с сентября 2024 года такое право есть также и у неполнородных родственников.

Те, кто был освобожден из плена, не могут также быть повторно мобилизованы - они могут пойти служить на добровольной основе.

Напомним, что ребята-призывники в возрасте от 18 до 25 лет тоже не подлежат мобилизации, если они не военнобоязанные. Предельный возраст службы в Украине - 60 лет, поэтому граждан старше этого возраста не призывают. При этом представители обеих категорий могут служить по собственной инициативе - в Минобороны предлагают заключать Контракт 18-24 и Контракт 60+ соответственно.

Вас также могут заинтересовать новости: