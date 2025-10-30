Если обработать плинтус одним средством, оно будет отталкивать пыль и не даст ей оседать.

Многие хозяйки ведут непрекращающуюся войну с пылью на разных поверхностях. Самым надоедливым местом считается плинтус. Мало кому понравится ползать по полу и протирать его вдоль всех стен.

Однако, если знать, что больше всего притягивает пыль, можно правильно обработать плинтуса и тогда они дольше будут оставаться чистыми.

Как предотвратить прилипание пыли к плинтусам

Блогер TikTok Люк Арнел-Кэмерон, владелец Yass Clean рассказал изданию Express, чем протирать поверхность, чтобы не собиралась пыль. Эксперт напомнил, что она состоит из клеток кожи, волокон ткани, пыльцы и шерсти домашних животных, если те есть.

Люк отметил, что новый слой пыли образовывается в течение 24-48 часов после уборки. Особенно в помещениях, где много тканей и часто проходят люди.

"Это бесконечная борьба, но с правильными инструментами вы можете держать ее под контролем. Для плинтусов и под кроватями мягкая швабра или салфетка творят чудеса", - сказал он.

Эксперт рекомендовал обрабатывать плинтусы небольшим количеством кондиционера для белья. Это создает небольшой антистатический слой, благодаря которому пыль легко соскальзывает.

Также Люк поделился лайфхаком, как правильно убираться в помещении. Он убежден, что необходимо двигаться сверху вниз, протирая разные поверхности. В ином случае вы просто заново запачкаете пылью только что очищенные поверхности.

"Держите окна закрытыми в ветреные дни, еженедельно стирайте постельное белье и используйте влажную салфетку из микрофибры вместо сухой щетки для пыли. Сухая уборка только разносит пыль. Не забудьте почистить фильтр пылесоса. Он не сможет всасывать пыль, если она в нем забита", - добавил эксперт.

Для телевизоров и стеклянных поверхностей Люк рекомендует использовать антистатическую ткань или немного кондиционера для белья, смешанного с водой, чтобы предотвратить прилипание пыли.

Затем можно немного распылить этой жидкости в воздухе, чтоб наполнить помещение ароматом свежести и помешать быстрому оседанию пыли.

