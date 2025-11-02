Чтобы удачно провести самый короткий день в году, запомните его обычаи.

Ежегодно в конце декабря на нашей планете наступает день зимнего солнцестояния. Это момент, когда земная ось максимально отклоняется от Солнца. В северном полушарии в эту дату наступает самая долгая ночь в году, а в южном - самая короткая.

Украинцы знали про зимнее солнцестояние много веков назад. Его считали точкой отсчета зимы. Об этом празднике есть немало интересных обычаев, дошедших до наших дней.

Когда день зимнего солнцестояния в 2025 году

Дата этого астрономического события может выпадать на 20, 21 или 22 число. Для ее точного определения ученые пользуются сложными расчетами.

В 2025 году в северном полушарии 21 декабря - день зимнего солнцестояния. В южном (Африка, Австралия, Южная Америка) в эту дату наступает противоположное явление - летнее солнцестояние.

В Киеве 21 декабря Солнце взойдет в 7:56, а зайдет за горизонт в 15:56. Ночь продлится целых 16 часов, а день зимнего солнцестояния 2025 составит всего 8 часов. Однако уже на следующие сутки ночь начнет постепенно укорачиваться, пока не станет равной дню на весеннее равноденствие.

В разных странах солнцестояние выглядит по-разному. Например, возле северного полюса длится полярная ночь, и Солнце вообще не появляется на небе. А ближе к экватору день и ночь почти одинаковы круглый год.

Как провести день зимнего солнцестояния

У славян с этим событием были связаны многие легенды. Люди верили, что силы тьмы пытаются поглотить свет и наслать бесконечную ночь. Но добро неизбежно побеждает, и день становится длиннее.

Удачным солнцестояние считалось для обновления, начала дел, изучения новых занятий. Чтобы привлечь в жизнь удачу и настроиться на позитив, стоит провести генеральную уборку дома. Промойте окна, выбросьте изношенные вещи, обновите старую мебель.

Есть также верования о том, что нельзя делать в день зимнего солнцестояния. Запрещено ссориться, брать в долг деньги и разводить беспорядок дома. В противном случае рискуете провести весь следующий год в конфликтах и финансовой нужде.

