Право на апелляционное обжалование решений о содержании под стражей Игоря Коломойского фактически заблокировано. Об этом политолог Алексей Голобуцкий написал на своем блоге комментируя ситуацию, которую он назвал "иллюстрацией системного кризиса судебной власти".

По словам Голобуцкого, после постановления Печерского райсуда от 25 августа 2025 года о продлении ареста Коломойского до 18 октября, его защита подала апелляцию. Однако Киевский апелляционный суд оказался не в состоянии сформировать коллегию судей: все, кто имел право рассматривать вопросы мер пресечения, были отведены из-за участия в предыдущих делах этого производства.

"Далее началась абсурдная история, которая ярко показывает, как формальные процедуры могут фактически уничтожить конституционное право человека на защиту. Все коллегии Киевского апелляционного суда, которые имеют право рассматривать вопрос о мерах пресечения, одна за другой были отведены от дела. Причина – их неоднократное участие в предыдущих апелляционных пересмотрах решений в этом же уголовном производстве. Постановлениями от 28 августа, 10 сентября и 24 сентября 2025 года эти судьи, учитывая предвзятость, были отведены", – пишет политолог.

Он отмечает, что в результате Киевский апелляционный суд фактически оказался без судей, которые могли бы рассмотреть жалобу. В отчетах автоматизированного распределения дел от 3 и 17 октября прямо отмечалось о невозможности образования состава суда для рассмотрения этого дела.

Когда адвокаты обратились в Верховный Суд с просьбой передать дело в другой апелляционный суд, тот отказал, мотивируя это тем, что Киевский апелляционный суд "не принял всех мер" для формирования состава. Даже после официального подтверждения невозможности рассмотрения, 28 октября Верховный Суд снова отказал, предложив привлечь судей другой специализации – то есть тех, кто не имеет полномочий рассматривать такие вопросы.

"Таким образом, лицо, находящееся под стражей, фактически лишено возможности обжаловать решение о своем содержании под стражей – хотя это является прямым правом, гарантированным статьей 5 Европейской конвенции по правам человека", – возмущается эксперт.

Прокуратура, по его словам, тоже выступила против передачи дела другому суду, фактически поддержав ситуацию, когда человек не может воспользоваться правом на защиту. Между тем срок предыдущего ареста истек, но новая мера пресечения была назначена снова, без какого-либо апелляционного пересмотра.

"Получается, что государство через свои органы не просто удерживает человека под стражей, но и блокирует любую возможность проверки законности такого содержания. Это прямое нарушение принципа верховенства права, права на справедливый суд и на эффективное средство юридической защиты. Между тем срок истекает, и все начинается сначала", – пишет Голобуцкий.

Он отмечает, что пока прокуратура блокировала передачу дела, а Верховный Суд отказывал в представлении, постановление Печерского районного суда от 25 августа 2025 года исчерпало свое действие. И 16 октября 2025 года следственный судья Печерского районного суда города Киева снова продлил срок содержания под стражей Игоря Коломойского уже до 14 декабря 2025 года.

"Апелляционная жалоба на это постановление от 16 октября также подана – и снова оказалась в той же ловушке, что и предыдущая. Те же судьи, те же отводы, та же позиция прокуратуры, те же формальные отказы Верховного Суда. Это классический пример, когда бюрократическая замкнутость и бездействие Верховного Суда создает правовой вакуум, в котором нарушение базовых прав человека выглядит "легальным"", – пишет Голобуцкий.