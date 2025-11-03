Такая практика несет бытовые риски, с которыми сталкиваются страны Европы.

В Украину начали приезжать трудовые мигранты из Бангладеш - мусульманской страны, расположенной в Южной Азии.

Об этом в эфире День.LIVE рассказал эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

"На Закарпатье работает деревообрабатывающее предприятие, где 150 работников из Бангладеш. Это свидетельствует, что в условиях острого дефицита кадров, прежде всего низкоквалифицированных, в Украине формируется запрос на иностранных трудовых мигрантов", - говорит специалист.

В то же время он считает, что пока продолжаются боевые действия, говорить о масштабной трудовой миграции преждевременно.

"Для гражданских специальностей вопрос безопасности остается большим барьером", - считает Пендзин.

Специалист обращает внимание на то, что миграция может иметь не только положительные последствия, связанные с заполнением вакансий, но и бытовые риски. С последними уже длительное время сталкиваются страны Европейского Союза.

В целом в Украине все чаще говорят о необходимости завоза мигрантов из слаборазвитых стран.

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, Украине понадобится более четырех миллионов дополнительных рабочих рук. Он считает, что в качестве мигрантов надо рассматривать прежде всего жителей таких стран, как Индия, Непал или Бангладеш.

Специалисты признают, что нет гарантий того, что индийцы или непальцы будут массово приезжать в Украину. Для преодоления дефицита кадров часть граждан Украины должна переобучиться тем или иным профессиям.

