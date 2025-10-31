Рассказываем, что нужно сделать, чтобы не было конденсата на бачке унитаза.

Постоянный конденсат на бачке унитаза - не просто неудобство, на которое можно не обращать внимание. Из-за лишней влаги в санузле появляется плесень, неприятный запах и ржавчина на трубах, полу и самой сантехнике. Поэтому с этой проблемой нужно бороться как можно скорее. Рассказываем, почему конденсат на бачке унитаза появляется в принципе и что нужно сделать, чтобы он больше не потел.

Как сделать так, чтобы не было конденсата на бачке унитаза

Бачок унитаза "потеет" чаще всего из-за перепада температур и высокой влажности в помещении. конденсат появляется из-за неисправности или подтеканий самого бачка. Но если с ним все в порядке, тогда нужно устранить две вышеупомянутые причины.

Высокую влажность в санузле можно снизить с помощью вентиляции - например, почистить существующую или установить вытяжной вентилятор.

Чтобы снизить перепад температур в помещении и бачке, можно утеплить водопроводные трубы или, как вариант, подключить к сливу трубу горячего водоснабжения. Таким образом перепад температур в помещении и бачке будет меньше, и бачок не будет запотевать. Еще один хороший вариант - утеплить сам бачок.

Как утеплить бачок унитаза от конденсата:

для начала следует перекрыть поступление воды и слить из бачка остатки воды;

достать запорный механизм и почистить бачок изнутри;

обклеить внутреннюю сторону изоляционным материалом.

В качестве такого изоляционного материала можно использовать самоклеющийся пенофол. Он состоит из вспененного полиэтилена, который покрыт с одной или с двух сторон слоем фольги. За счет фольги он имеет высокую отражающую способность, а используют его как пароизоляцию или как утеплитель.

