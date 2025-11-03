Эти бойцы докладывали о разведке переднего края, пролете дронов, наблюдали за штурмовыми группами врага и осуществляли упреждающий огонь на Запорожском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский наградил знаком отличия "Крест боевых заслуг" солдата Александра Аликсенко и младшего сержанта Александра Тишаева за непрерывное ведение боевых действий на передовой позиции в течение 165 суток. Как сказано на сайте главы государства, украинский лидер подписал соответствующие указы.

Что известно о бойцах

Отмечается, что оба военных проходят службу в рядах Сил территориальной обороны ВСУ. В частности, командир стрелкового взвода Александр Тишаев с лета прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. С тех пор он руководил уничтожением врага и удерживал позиции, вместе с собратьями вступая в бой со значительно большими силами врага. Кроме того, Тишаев уничтожал вражеские дроны и спасал жизни личного состава.

Вместе с тем, гранатометчик Александр Аликсеенко с сентября прошлого года находился в зоне боевых действий на Запорожском направлении. Он неоднократно отражал атаки вражеских дронов, используя средства РЭБ и стрелковое оружие. Эвакуировал побратимов из блиндажа, куда оккупанты направили с помощью FPV-дронов газовые боеприпасы. Под плотным огнем артиллерии и атаками беспилотников занимал важные позиции.

"В мае-октябре 2025 года на окраине населенных пунктов Вербовое, Малая Токмачка, Орехов Запорожской области Александр Тишаев как старший позиции вместе с солдатом Александром Алексеенко находились 165 суток на одной из наблюдательных позиций. Докладывали о разведке переднего края, пролет дронов, наблюдали за штурмовыми группами врага, осуществляли упреждающий огонь, докладывали о перемещении и место дислокации оккупантов", - говорится в сообщении.

При этом, в сложных условиях, под постоянными минометными обстрелами и атаками дронов Тишаев обеспечил бесперебойное функционирование позиции и поддерживал боевой дух раненого в одном из боевых столкновений Аликсенко.

Отмечается, что было более 30 попыток вывести и заменить расчет на этой позиции, но безопасно осуществить это не удавалось.

Впрочем, последнее боевое столкновение с оккупантами произошло 20 октября, когда враг штурмовал оборонительную линию 22 единицами бронированной техники вместе с десантом. Украинские воины ликвидировали трех россиян, которые пытались ворваться на их позицию, после уничтожения российского МТ-ЛБ.

"28 октября Александра Тишаева и Александра Аликсенко смогли вывести с позиции благодаря благоприятным погодным условиям. Александр Аликсеенко несмотря на ранения благодаря помощи собрата сумел пройти до точки эвакуации около 12 км. Сейчас воины находятся на лечении в госпитале", - говорится в сообщении.

Аналитики отметили большую проблему

Как отметили аналитики из проекта DeepState, это двое из тысяч героев, которые непрерывно удерживали или продолжают удерживать свои позиции.

"Или это причина, чтобы гордиться? Абсолютно нет, ведь на сейчас это огромная проблема. В среднем сегодня бойцы удерживают позиции по 100-200 дней, где, в частности, присутствуют случаи бессмысленного "удержания" наблюдательных пунктов, через которые просачивается враг или уже взял под контроль местность, но командирам необходимо еще подавать доклады о "содержании" населенного пункта или посадки, так как есть эта СПшка", - отмечается в сообщении.

В связи с этим, аналитики подчеркнули, что можно говорить о необходимости мобилизации и недостатке людей.

"И это обоснованный запрос, но одновременно с этим необходимо научиться беречь людей, чтобы иметь возможность проводить ротации и давать отдых бойцам, что намного лучше и эффективнее, чем грамота или даже медаль", - подчеркивается в сообщении.

С какими вызовами столкнутся Силы обороны с наступлением холодов

Как сообщал УНИАН, в октябре председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко отмечал, что с наступлением серьезных холодов надо будет выравнивать ситуацию в контексте дежурства военных, их пребывания на открытых полевых условиях вне источников тепла, потому что будут возникать угрозы сезонных заболеваний, обморожений.

В этой связи, с одной стороны, будет стоять вопрос сохранения бойцов, а с другой - более частые ротации, чтобы не оголять отдельные участки фронта. Тимочко считает, что потребности войск на линии фронта возрастут.

