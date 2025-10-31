Рассказываем, какая в Украине пенсия по второй группе инвалидности.

В Украине люди, которые оформили вторую группу инвалидности, могут получить от государства материальную помощь. Ее размер зависит от нескольких важных нюансов.

Какая пенсия по инвалидности второй группы - далее в материале. Ранее мы рассказывали, как считается пенсия за выслугу лет в Украине.

Пенсия по инвалидности 2 группа 2025 - размеры выплат

Как отмечается на сайте ПФУ, для получения выплат в первую очередь нужно оформить группу. Это делается после прохождения медико-социальной экспертизы и подтверждения диагноза.

Кроме того, необходимо иметь страховой стаж сроком от одного до пятнадцати лет. То, сколько лет нужно накопить, зависит от возраста, в котором человек получил инвалидность.

Теперь рассмотрим, какая пенсия по инвалидности 2 группы в Украине. Она зависит от размера пенсии по возрасту, которая полагается гражданину Украины. Имея вторую группу, человек может рассчитывать на 90% от пенсии по старости.

Пенсия по 2 группе инвалидности, если человек нигде не работает, составит минимум 2520 гривень, а если все еще трудится, то - от 2093 гривень.

Пенсия по инвалидности в Украине для военных и "чернобыльцев"

Также существует поддержка от государства для военнослужащих и тех, кто пострадал вследствие чернобыльской катастрофы.

Сначала остановимся на том, какая военная пенсия по инвалидности 2 группа.

Военнослужащим вне зависимости от опыта назначают такую форму поддержки, если они получили инвалидность во время службы, в течение трех месяцев после увольнение либо после этого срока, но с условием, что статус был получен из-за болезней, которые возникли во время служб.

Выплаты для них рассчитывают как процент от денежного обеспечения, а не от пенсии по возрасту. Это может быть 60% или 80%, если инвалидность настала вследствии военных действий. Военные, которые являются инвалидами войны, получают выплаты не ниже 13 822 гривень.

Напоследок рассмотрим украинцев, пострадавших из-за катастрофы на ЧАЭС. Пенсия им назначается двумя способами:

ориентируясь на размер зарплаты в 1986-1990-х;

как минималка по состоянию на 1 января текущего года, умноженная на пять.

Пенсия по 2 группе инвалидности в Украине для этой категории граждан не может быть менее 7 884,57 гривни. Для ликвидаторов минимальный порог выплат начинается от 13 989,28 гривни.

