В Минобороны Беларуси заявили, что отправят миротворцев, если поступит такой запрос.

Беларусь готова развернуть свои миротворческие войска в Украине "по соглашению двух сторон". Об этом заявил начальник управления международного военного сотрудничества и миротворческой деятельности командования сил специальных операций ВС Беларуси Алексей Скабей, пишет "Радио Свобода".

"Я со стопроцентной уверенностью могу сказать, что на данный момент, как только мы получим соответствующее решение, мы будем готовы переехать в тот или иной регион для выполнения задач", - сказал он.

Скабей отметил, что белорусские миротворцы могут быть развернуты в Украине, "если возникнет такая необходимость". Он добавил, что сейчас участие Беларуси в миротворческих миссиях под эгидой ООН приостановлено.

"Здесь все зависит не только от нас. Если стороны примут решение, мы готовы оказать помощь по их просьбе", - заверил представитель Минобороны Беларуси.

ООН сократит численность миротворцев по всему миру на четверть - что известно

Ранее Reuters писало, что Организация Объединенных Наций (ООН) планирует сократить численность своих миротворцев на четверть в девяти операциях по всему миру уже в ближайшие месяцы. причиной является нехватка средств, а также неопределенность в отношении будущего финансирования со стороны США.

Представитель ООН рассказал журналистам, что в целом придется сократить около 25% от общего числа миротворческих войск организации и полицейских. Затронутые миротворческие операции проводятся в Южном Судане, Демократической Республике Конго, Ливане, Косово, на Кипре, в Центральноафриканской Республике, Западной Сахаре, в демилитаризованной зоне на Голанских высотах между Израилем и Сирией, а также в Абьеи.

