Андрей Бабиш сформировал коалицию и вскоре может возглавить правительство.

В Чехии лидеры трех правых и популистских партий 3 ноября подписали соглашение о создании парламентской коалиции, которая теперь может выдвинуть главу правительства. Новым премьером, как ожидается, станет лидер движения ANO Андрей Бабиш, пишет Радио Свобода.

Бабиш - это один из самых богатых людей страны. Он уже был премьер-министром, а последние четыре года провел в оппозиции.

В коалицию с ANO, как и прогнозировалось, вошли две правопопулистские партии - "Свобода и прямая демократия", которую возглавляет Томио Окамура. Эта партия, пишет издание, построила предвыборную кампанию на критике процесса миграции в Европу, в том числе и из Украины. Еще одной партию, которая войдет в коалицию, стала партия "Автомобилисты для себя". Они известны, как критики так называемой экологической "зеленой" повестки.

Видео дня

"Обе эти партии скептически настроены относительно поддержки Украины. В проекте программы будущей коалиции говорится, что новое правительство Чехии отвергнет попытки создания общеевропейской армии", - говорится в сообщении.

Также в проекте сказано о расширении сотрудничества со Словакией и Венгрией, позиция которых по поддержке Украины отличается от большинства стран ЕС. Но документ не предусматривает возможности выхода из НАТО и ЕС или прекращения поддержки Украины.

Партнеры по коалиции обещают воздержаться от повышения налогов, отвергнуть последние инициативы Евросоюза по переходу к "зеленой экономике", ужесточить политику в отношении миграции, а также создать реестр неправительственных организаций, получающих финансирование из-за рубежа.

Пока Бабиш не получил мандата от президента на формирование правительства. Также неизвестны имена будущих министров, хотя партии уже договорились о распределении портфелей. Кандидатура одного из лидеров "Автомобилистов" Филиппа Турека на должность министра иностранных дел оказалась под сомнением из-за публикаций в СМИ о том, что ранее он допускал в соцсетях расистские высказывания. Сам Турек утверждает, что часть высказываний ему не принадлежала, другие объяснил "черным юмором".

Альянс Венгрии, Словакии и Чехии

Как писал УНИАН, в Венгрии предлагают создать объединение с Чехией и Словакией, чтобы сформировать в ЕС альянс, скептически настроенный к Украине.

В команде венгерского премьера Виктора Орбана говорили о возможном сотрудничестве с Андреем Бабишем и словацким премьером Робертом Фицо. Это, как ожидается, может серьезно осложнить усилия Евросоюза по финансовой и военной поддержке Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: