Рождество в этом году мы будем отмечать по новому церковному календарю.

Уже скоро украинцы отметят Рождество, один из самых любимых семейных праздников. После перехода православной церкви на современный календарь мы в третий раз будет праздновать торжество в новую дату. Посвящается оно великому христианскому событию - рождению Иисуса.

Какого числа Рождество в 2025 году и будет ли выходной

На протяжении более 30 лет после обретения независимости в Украине православные верующие праздновали Рождество в основном 7 января. Только католическое меньшинство отмечало 25 декабря.

В 2023 году ПЦУ приняла новоюлианский стиль. В нем все праздничные даты сместились на 13 дней назад. С реформой календаря изменилось и то, когда Рождество в Украине. 25 декабря стало официальной датой, включенной в перечень государственных праздников. Православное и католическое Рождество теперь полностью совпадают.

По украинскому законодательству Рождество 25 декабря выпадает на четверг и должно быть нерабочим днем. Но на время действия военного положения эта норма не применяется. Работодатели могут, но не обязаны предоставить выходной сотрудникам.

Некоторые украинцы продолжают по привычке праздновать торжество 7 января. Однако эта дата отсутствует в государственном календаре и не предусматривает дополнительного выходного.

Как отмечают Рождество в Украине и что нельзя делать

Украинский народ имеет древние и богатые рождественские традиции. Подготовка начинается ещё за 40 дней до праздника, когда православные соблюдают строгий Рождественский пост. В канун Рождество отмечается Сочельник. По традиции вся семья собирается за ужином из 12 постных блюд.

На праздник принято ходить на богослужение, а также устраивать вертеп и разыгрывать сцену рождения Иисуса. Затем празднование продолжается дома. В честь светлого события люди обязательно приглашают в гости всю семью и стараются забыть о конфликтах. На столе в Рождество Христово пристуствуют колбасы, вареники, рыба, голубцы, галушки. Главным блюдом считается кутья.

Неотъемлемой частью праздника являются щедривки и колядки. Люди распевают песни, прославляя Иисуса и Богородицу. По вездесущему пению легко понять, когда празднуют Рождество. Кроме того, из католических стран в Украину пришла традиция наряжать елку и обмениваться подарками.

Также на Рождество Христово в Украине есть отдельное праздничное приветствие: "Христос народився!" - "Славімо його!".

Запреты на праздник такие же, как и в другие важные церковные даты. Нельзя тяжело работать, ссориться, злоупотреблять спиртным, желать зла и мстить другим людям.

Вас также могут заинтересовать новости: