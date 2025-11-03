Также президент рассказал об ударах РФ по украинскому ВПК.

Производство ракет в Украине идет "неплохо", заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Мы применяем новые ракеты, такие как "Фламинго". Я вам не скажу количество. Ожидаем массового производства до конца года. Есть наши "Нептуны". Мы применили "Нептун" разные. Который уже есть у нас в массовом производстве. Есть обычный, есть длинный. И он также себя хорошо показывает. Я думаю, все в Украине и в России видят по итогам месяца-двух массированные ответы на российские атаки по их энергетическому сектору, который зарабатывает деньги на эту войну", - сказал Зеленский.

Также президент высказался относительно дронов-перехватчиков. Он отметил, что до конца ноября Украина планирует выйти на производство 600-800 таких БПЛА в сутки, если "ничего не сорвется".

"Ведь иногда прилетает. Прилетает не только по энергетике, мы должны это знать. Мы не коммуницируем многое по поводу ударов по нашим линиям производства того или иного оружия. Но иногда бывает, переносится, восстанавливается. Важно, чтобы все наши заводы, несмотря на то, что прилетало, восстанавливаются. На сегодня мы не потеряли ни одного вида дальнобойного оружия. Иногда замедляется массовое производство из-за того, что потеряли тот или иной цех. Это бывает", - добавил Зеленский.

Также он объявил, что Украина открывает две экспортные столицы в странах Европы.

"Это экспорт того оружия, которое мы можем позволить себе продавать. Чтобы иметь дополнительные деньги на наше внутреннее производство дефицитных вещей. Первые две столицы - это решим на уровне компаний. Это Берлин и Копенгаген. Это будет в этом году", - отметил Зеленский.

Производство оружия в Украине: важные новости

Зеленский также отметил, что Украина может экспортировать партнерам морские дроны, которых производится больше, чем используется. Также он отметил, что Украина может экспортировать некоторые артиллерийские системы. Президент отметил, что было бы справедливо, если бы партнеры на 100% финансировали производство некоторого дефицитного оружия в Украине, а уже произведенные вооружения делились пополам.

Кроме того, мы также рассказывали, что запустить экспорт оружия планируют уже в этом месяце. Речь идет о том украинском оружии, которого вдоволь было изготовлено, и которое хранится на складах.

