Магия того или иного цвета притягивает то, что вы желаете.

Ваша дата рождения связана с определенным цветом, который отражает и воплощает ее ключевую энергию. Комбинируя цветовую магию с астрологией и нумерологией, мы можем получить представление о том, как эти элементы влияют на нашу личность.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Каждая дата рождения связана с определенной планетой, которая влияет на вашу природную энергетическую подпись, помогая определить, какой оттенок вам соответствует. Используя эти цвета, мы можем лучше выстраивать связь с нашими желаниями и эффективно воплощать свои намерения, пишет Parade.

Какой цвет помогает каждой дате рождения исполнять желания

1-е, 10-е, 19-е, 28-е числа: золото

Золото символизирует чистоту и непорочность — качества, связанные с Солнцем. Это особенно актуально для людей, рождённых 1, 10, 19 и 28 числа. Поскольку золото не тускнеет, его рассматривают как цвет духовной чистоты и вечной истины. Этот оттенок олицетворяет совершенство разума, души и духа.

Жизнедарящая энергия Солнца — золотая и могущественная, поэтому она созвучна тем, кто родился в эти даты. Золото ассоциируется с внутренней силой, властью и мудростью — его высокая вибрация усиливает творчество, богатство и процветание, давая божественную защиту и связь с высшими уровнями духовного развития для этих дат рождения.

2-е, 11-е, 20-е, 29-е числа: серебро

Серебро символизирует чистоту и интуицию. Этот отражающий оттенок побуждает к самопознанию и помогает глубже понимать себя. Серебро связано с Луной, поэтому эти даты рождения проявляют удачу через этот цвет. Как яркий благородный металл, серебро обладает защитными свойствами и несёт чистый духовный свет.

Оно дарит умиротворение и мягко поддерживает во время эмоциональной внутренней работы. Подобно тому, как Луна освещает ночное небо, серебро помогает раскрывать истину внутри нас. Оно отражает божественную энергию Луны и служит энергетическим щитом, защищая от негативных влияний — особенно полезно для людей, рождённых в эти даты.

3-е, 12-е, 21-е, 30-е числа: ультрафиолет

Этот цвет звучит на высокой частоте, соединяя материальный и духовный миры. Он расширяет сознание и связан с Юпитером — планетой философской удачи. Ультрафиолет связан с коронной чакрой, расположенной на макушке головы и отвечающей за интуицию и вселенскую энергию.

Поэтому ультрафиолет способствует стремлению к знаниям, выходящим за рамки обычного. Люди, рождённые в эти даты, получают наибольшую поддержку и удачу, когда работают с этим цветом.

4-е, 13-е, 22-е, 31-е числа: бирюзовый

Бирюза символизирует рост и честность и связана с людьми, рождёнными 4, 13, 22 и 31 числа любого месяца. Эти даты находятся под влиянием Урана — "великого пробудителя", стремящегося изменить мир и общество. Бирюза взаимодействует с чакрой горла, усиливая самовыражение и правду.

Такие люди способны видеть глубже внешнего и понимать истинную сущность как других, так и себя. Эта способность ведёт к новаторству и стремлению к универсальной справедливости.

5-е, 14-е, 23-е числа: желтый

Жёлтый символизирует надежду, радость и просветление — качества, связанные с Меркурием, планетой интеллекта и любознательности. Этот цвет зажигает искру новых идей. Как луч солнца, пробивающийся сквозь тучи, жёлтый приносит оптимизм и вдохновение тем, кто его носит.

Он усиливает ясность ума, креативность и позитивное восприятие жизни. Для рождённых в эти даты жёлтый помогает формировать намерения, связанные с счастьем и спонтанностью, напоминая о важности лёгкости и свободы.

6-е, 15-е, 24-е числа: зеленый

Малоизвестный факт: изначальный цвет Венеры — зелёный. Поскольку эта романтичная планета управляет датами 6, 15 и 24, неудивительно, что людям, рождённым в эти дни, особенно близка эта палитра.

Зеленый символизирует обновление и рост, связан с природой, плодородием, циклом жизни и возрождения. Этот цвет также ассоциируется с сердечной чакрой — центром любви и сострадания. Ему также приписывают исцеляющие свойства — он поддерживает здоровье и гармонию.

7-е, 16-е, 25-е числа: белый

Белый символизирует святость и чистоту благодаря своей безупречной природе. Он приносит мир и ясность, помогая убирать препятствия. Эти даты связаны с Нептуном — "ткачом сновидений" в астрологии, что делает связь с белым логичной. Белый отражает духовное пробуждение и глубокое понимание высших сфер.

Люди, рождённые в эти дни, способны достигать впечатляющих эмоциональных и интуитивных высот. Белый также символизирует новые начала и возможности. Как сочетание всех цветов, он олицетворяет целостность и единство. Этот оттенок усиливает энергию этих дат, поддерживает исцеление и стимулирует рост.

8-е, 17-е, 26-е числа: коричневый

Коричневый — цвет земли, энергии устойчивости, тепла и безопасности. Он символизирует надёжность и выдержку. Это отражает качества Сатурна — кармической и дисциплинирующей планеты. Для рождённых в эти даты коричневый приносит чувство устойчивости и защищённости, особенно когда возникает желание выйти за пределы привычного.

Этот цвет создаёт ощущение уюта, связи с природой и внутреннего равновесия. Он усиливает чувство уверенности и помогает человеку быть в своей силе.

9-е, 18-е, 27-е числа: красный

Красный — цвет страсти и силы. Его яркая природа символизирует любовь, смелость и энергию — качества, связанные с Марсом. Этот огненный цвет отражает решительность, жизненную силу и стремление заявлять о себе. В духовном плане красный побуждает к действию и укрепляет способность управлять ситуациями.

Люди, рождённые 9, 18 или 27 числа, обладают харизмой и энтузиазмом, которые помогают им проявлять желания легко и уверенно. Красный помогает раскрывать внутреннюю силу и прокладывать путь к успеху без ограничений.

