Военная рассказала, может ли общаться с мужчинами-уклонистами

Военная 141-й бригады чувствует себя на фронте спокойнее, чем в тылу.

В ситуации полномасштабной войны России против Украины надо любым образом поддерживать Украину. Об этом рассказала в интервью для Армия TV оператор дронов на оптоволокне в 141-й бригаде Яна "Мультик".

Она рассказала о своем видении сознательного украинца. По ее мнению, это не только те, кто взял в руки оружие.

"Сознательный украинец просто будет любить Украину и делать все для того, чтобы бороться за Украину, бороться с коррупцией. Враг не только извне. Он же внутри нас тоже есть. И это надо тоже менять. Просто не сидя на диване, а поднимаясь, обучаясь, развивая технологии, страну", - считает военная.

У нее спросили об отношении к мужчинам, которые скрываются и не идут служить в армию. Военная рассказала, что не могла бы быть с такими мужчинами в отношениях. А если бы уклонист предлагал ей развивать отношения, "послала" бы его нецензурно.

"У меня был один товарищ. Он моряк, класс. Но ни одного репоста со сборов он не сделал. Потом он мне пишет, присылает фотографию, как он где-то отдыхает. И говорит: "А как у тебя дела?"... А я не могу с такими людьми, в принципе, общаться", - отметила военная.

При этом она призналась, что за такое отношение ее упрекают в том, что она "потерянный, человек войны".

"Я не человек войны. Но в этой ситуации должен любым образом поддерживать страну: волонтерить, платить налоги, работать в пользу Украины... И не надо рассказывать, что "пусть воюют дети депутатов". Не будут воевать дети депутатов. Примите тот факт", - добавила Яна "Мультик".

Также она сказала, что ей страшнее находиться в тылу, а не на позициях: не чувствует себя спокойно и не может отдохнуть.

"Я на позиции в земле нахожусь. А в тылу я могу подняться на девятый этаж и сидеть думать: "Да, ну его...". Типа прилетит, то я все. Нет, там страшнее. Ты не понимаешь, как оно, где и откуда летит", - отметила военная.

Как сообщал УНИАН, командир самоходного артиллерийского дивизиона 141 отдельной механизированной бригады Роман Жучок с позывным "Ковбой" отмечает, что сейчас все настроены на долгую работу, потому что мир быстро не наступит.

