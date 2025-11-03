Газовый бизнес российского газового монополиста – компании "Газпром" - стал убыточным.

Экспорт российского газа в Европу продолжает обновлять минимумы более чем за 50 лет, сообщает Moscow Times.

За десять месяцев текущего года "Газпром" прокачал европейским клиентам 14,7 млрд кубометров, подсчитал Reuters на основе статистики "Турецкого потока" - последнего действующего трубопровода для поставок в Европейский Союз. Таким образом, экспорт российского газа в Европу обвалился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Учитывая текущие темпы прокачки по итогам года газовый экспорт из России в ЕС может составить около 18 млрд кубометров, и это будет самый низкий объем с начала 1970-х, когда генсек СССР Леонид Брежнев договорился о первом контракте на поставки в Австрию, отмечает издание. Для сравнения, в 1975 году в Европу было поставлено 19,3 миллиарда кубометров российского газа.

Видео дня

Журналисты напоминают, что в 2018-2019 годах "Газпром" качал в европейские страны рекордные "170-180 млрд кубометров, или 80% всего газа, проданного в дальнее зарубежье". Однако с того времени объемы экспорта российского газа в Евросоюз обвалились в 10 раз, а газовый бизнес "Газпрома" стал убыточным.

"В прошлом году добыча и продажа газа принесли "Газпрому" 1,076 триллиона рублей чистого убытка - то есть в среднем 20,6 млрд рублей в неделю, 2,94 млрд рублей в день, или 122 млн рублей в час. За январь-сентябрь компания потеряла еще 170,3 миллиарда рублей, согласно отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета, которая учитывает только газовые активы (без добычи нефти, СПГ и энергокомпаний)", - добавляют журналисты.

При этом в текущем году экспорт газа даже после запуска на полную мощность "Силы Сибири" уменьшится до 78 млрд кубометров, прогнозирует портал БКС.

К тому же российская монополия продает газ китайским клиентам существенно дешевле, чем в ЕС и другим странам. В среднем, по данным Минэкономразвития РФ, газ "Газпрома" в этом году обходится Китаю в 248 долларов за тысячу кубометров против 402 за тысячу кубов у других клиентов в дальнем зарубежье. В следующем году, согласно проекту бюджета, цена газа для Пекина снизится до 240 "вечнозеленых" и будет на 37% ниже, чем для других покупателей "Газпрома" (380 долларов).

ЕС отказывается от российского газа - последние новости

В июне Еврокомиссия представила план отказа от российского газа и нефти, который предусматривает прекращение импорта российского газа блоком с 2028 года.

Вместе с тем, после длительных обсуждений и дискуссий 23 октября ЕС одобрил 19-й пакет санкций против России, который предусматривает, в частности, запрет на импорт сжиженного природного газа из РФ с января 2027 года.

На фоне постепенного отказа Евросоюза от российского газа, его экспорт на территорию стран-членов блока обновляет многолетние минимумы.

Вас также могут заинтересовать новости: