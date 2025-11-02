В 2025 году участники боевых действий в Украине - УБД - могут получать разные выплаты и льготы от государства. В частности, это компенсации при увольнении со службы, помощь в случае потери трудоспособности, выплаты к праздникам, надбавка к пенсии. Рассказываем, сколько доплачивают за УБД в ноябре и какие еще гарантии предусмотрены для защитников.
Напомним, ранее мы рассказывали, какие в Украине есть льготы УБД для военного, семьи и детей в ноябре.
Какие выплаты по УБД в Украине в ноябре 2025
В Украине участникам боевых действий при увольнении со службы полагается денежная компенсация. Для тех УБД, кто был мобилизован, согласно Постановлению Кабмина №460, выплата составляет 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, но при этом не менее 25% месячного оклада.
Размер такой компенсации для контрактников зависит от звания:
- для рядового состава - 8 прожиточных минимумов;
- для сержантского и старшинского состава - 9 прожиточных минимумов;
- для офицеров - 10 прожиточных минимумов.
Если во время службы военный получил инвалидность, то ему выплачивают помощь по временной нетрудоспособности. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности:
- I группа - это 400 прожиточных минимумов (для трудоспособных);
- II группа - 300 прожиточных минимумов;
- III группа - 250 прожиточных минимумов.
В 2025 году прожиточный минимум установлен в размере 3028 грн, а максимальный размер такой компенсации может достигать 1 211 200 грн.
Также УБД имеют право на досрочную пенсию - ранее мы рассказывали, какая пенсия будет у участника боевых действий в Украине.
Дополнительно к пенсии УБД начисляются:
- надбавка в размере 25% от прожиточного минимума;
- 40 грн целевой помощи на проживание;
- адресная помощь - если общая сумма пенсии не превышает 5 528 грн.
Кроме этого, участники боевых действий получают ежегодные выплаты ко Дню Независимости:
- УБД и пострадавшие участники Революции Достоинства - 1 000 грн;
- те, кто имеет особые заслуги перед Украиной - 3 100 грн;
- те, кто имеет инвалидность вследствие войны - от 2 700 до 3 100 грн.
Помимо денежных выплат, участники боевых действий также имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства, скидки при оплате коммунальных услуг, льготы на проезд и транспорт, приоритетное трудоустройство после завершения службы.