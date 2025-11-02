Рассказываем, какие выплаты положены участникам боевых действий в Украине и в каких случаях их можно оформить.

В 2025 году участники боевых действий в Украине - УБД - могут получать разные выплаты и льготы от государства. В частности, это компенсации при увольнении со службы, помощь в случае потери трудоспособности, выплаты к праздникам, надбавка к пенсии. Рассказываем, сколько доплачивают за УБД в ноябре и какие еще гарантии предусмотрены для защитников.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие в Украине есть льготы УБД для военного, семьи и детей в ноябре.

Какие выплаты по УБД в Украине в ноябре 2025

В Украине участникам боевых действий при увольнении со службы полагается денежная компенсация. Для тех УБД, кто был мобилизован, согласно Постановлению Кабмина №460, выплата составляет 4% месячного денежного обеспечения за каждый полный месяц службы, но при этом не менее 25% месячного оклада.

Видео дня

Размер такой компенсации для контрактников зависит от звания:

для рядового состава - 8 прожиточных минимумов;

для сержантского и старшинского состава - 9 прожиточных минимумов;

для офицеров - 10 прожиточных минимумов.

Если во время службы военный получил инвалидность, то ему выплачивают помощь по временной нетрудоспособности. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности:

I группа - это 400 прожиточных минимумов (для трудоспособных);

II группа - 300 прожиточных минимумов;

III группа - 250 прожиточных минимумов.

В 2025 году прожиточный минимум установлен в размере 3028 грн, а максимальный размер такой компенсации может достигать 1 211 200 грн.

Также УБД имеют право на досрочную пенсию - ранее мы рассказывали, какая пенсия будет у участника боевых действий в Украине.

Дополнительно к пенсии УБД начисляются:

надбавка в размере 25% от прожиточного минимума;

40 грн целевой помощи на проживание;

адресная помощь - если общая сумма пенсии не превышает 5 528 грн.

Кроме этого, участники боевых действий получают ежегодные выплаты ко Дню Независимости:

УБД и пострадавшие участники Революции Достоинства - 1 000 грн;

те, кто имеет особые заслуги перед Украиной - 3 100 грн;

те, кто имеет инвалидность вследствие войны - от 2 700 до 3 100 грн.

Помимо денежных выплат, участники боевых действий также имеют право на бесплатное медицинское обслуживание и лекарства, скидки при оплате коммунальных услуг, льготы на проезд и транспорт, приоритетное трудоустройство после завершения службы.

Вас также могут заинтересовать новости: