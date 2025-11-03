Местами днем будет всего +9°...+11°.

Во вторник, 4 ноября, погода во многих областях Украины испортится. Небо затянет облаками, солнца не будет, вместо этого пройдут небольшие дожди и похолодает. Температура снизится до +9°...+12°, на юге, юго-востоке и местами в центре будет от +12° до +16°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет облачно. Температура воздуха ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

Во Львове во вторник будет облачно. Ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Луцке будет облачно, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ривне завтра облачно, ночью +6°, днем +11°, небольшой дождь.

В Тернополе 4 ноября ночью будет +6°, днем +12°, облачно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет облачно, ночью +6°, днем +13°, небольшой дождь.

В Ивано-Франковске будет облачно, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +6°, днем +12°, облачно, небольшой дождь.

В Черновцах во вторник - облачно, ночью +6°, днем +12°, небольшой дождь.

В Виннице завтра будет +6°...+12°, облачно, небольшой дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +7°, днем +11°, облачно, небольшой дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +7°...+12°, облачно, небольшой дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +6°, днем +12°, облачно, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +6°, днем +14°, облачно, небольшой дождь.

В Полтаве - облачно, температура воздуха +4°...+12°, небольшой дождь.

В Одессе 4 ноября - облачно, температура ночью +9°, днем +16°, небольшой дождь.

В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +15°, облачно.

В Николаеве завтра будет облачно, ночью +7°, днем +15°.

В Запорожье температура ночью +6°, днем +14°, облачно.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +6°, а днем +11°, облачно, небольшой дождь.

В Харькове - облачно, температура ночью +4°, днем +12°.

В Днепре температура ночью будет +4°, днем +14°, облачно, небольшой дождь.

В Симферополе во вторник будет облачно, +6°...+15°.

В Краматорске завтра будет облачно, температура ночью +3°, днем +10°.

В Северодонецке - облачно, температура ночью +3°, днем +10°.

4 ноября - какой праздник, приметы погоды

4 ноября - мучеников Никандра и Ермея. По приметам, если утром туман, то скоро станет теплее.

