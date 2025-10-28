Чтобы в квартире было сухо даже в без отопления, запомните несколько хитростей.

Из-за российских обстрелов отопительный сезон в Украине будет сложным. Жители домов с центральным отоплением замечают, что без тепла воздух в помещении становится сырым и холодным. Усугубляют ситуацию отключения света. Из-за этого квартиры отсыревают, постиранная одежда сохнет неделями, а на окнах и стенах появляется грибок.

Даже без света и газы можно придумать, как осушить воздух в квартире подручными средствами. Для этого стоит обратиться к народным средствам, а также сделать несколько изменений в помещении.

Как осушить воздух в квартире своими руками

Для избавления от лишней влаги придуман специальный прибор. Он называется осушитель воздуха и работает от розетки. Поскольку электричество есть не всегда, можно использовать альтернативу - химический поглощатель влаги. Это капсула или мешочек со специальными веществами, которые впитывают сырость. Их развешивают в комнате и периодически заменяют. Купить их можно в хозяйственных магазинах или заказать из заграницы.

Среди подручных средств есть немало такого, что поглощает сырость в доме. По квартире можно расставить миски с солью, порошком активированного угля, гранулами силикагеля, содой или древесными опилками. Это не так эффективно, как полноценный осушитель, но все же немного спасает.

Как избавиться от повышенной влажности в квартире - полезные советы

Обогрев - самый простой способ, как убрать влагу в квартире. Если есть электричество, можно включать отопительные приборы и специальные осушители поздуха.

Чтобы в помещении не задерживался влажный воздух, регулярно его проветривайте. Открывайте окно хотя бы на 30 минут в день, а в ванной и кухне пользуйтесь вытяжками. Белье желательно сушить на балконе или в комнате с вентиляцией. При наличии света можно приобрести сушилку для белья.

Проследите, чтобы жилье было герметичным. Для этого стоит заклеить щели в окнах, сделать гидроизоляцию пола, устранить все возможные протечки с крыши. Для стен есть специальные антигрибковые растворы.

Ещё одна хитрость, как убрать сырость в квартире, это правильно расставить электроприборы. Технику, которая выделяет много тепла (чайник, духовка, мультиварка и т.д.) лучше разместить под работающей вытяжкой или у окна.

