Об избраннике певицы известно мало.

На большой концерт украинской певицы Натальи Могилевской в Киеве пришел ее муж Валентин, который обычно избегает публичности.

Как пишет Главком, мужчину можно было заметить в зале Дворца "Украина". Издание опубликовало его фотографию, отметив, что Валентин, вероятно, пришел поддержать свою жену.

Кроме того, во время концерта Могилевская познакомила поклонников с членами своей семьи - дядей, двоюродной сестрой и племянницами, которые также присутствовали среди зрителей.

Как известно, артистка Наталья Могилевская находится в длительных отношениях с мужем по имени Валентин, с которым сошлась в начале полномасштабной войны. У супругов есть две дочери: старшая Мишель и младшая София.

Напомним, ранее в сети появилось видео с концерта Могилевской. Среди приглашенных гостей был Виталий Козловский, который вместе с ней исполнил песню "Відправила Меседж". Во время выступления они горячо поцеловались.

