Журналист ТСН Дмитрий Святненко рассказал о гибели брата.

Во время российского удара баллистикой в Днепропетровской области были атакованы военные, которых собрали на торжественное построение для награждения. В частности погиб 43-летний Владимир Святненко с позывным "Знахарь", который был пилотом БПЛА и служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты. Об этом сообщил его брат, журналист ТСН Дмитрий Святненко на своей странице в Фейсбук.

По словам журналиста, Владимир Святненко воевал с 2023 года.

"Прошел ад в Крынках, Курахово, Марьянка, Красногоровка... Его убили россияне. Но не на поле боя. В глубоком тылу. Его вместе с побратимами собрали на плацу, чтобы наградить. Собрали лучших. Лучших пилотов и пехотинцев бригады. В приказном порядке. На открытой местности. Прилетела баллистика. История халатности (или не халатности) повторилась", - написал он.

По словам журналиста, его брата ценили в бригаде, пресс-служба сняла о нем сюжет. Его "ставили в образец другим:

"Он выносил раненых, спасал побратимов - не зря позывной "Знахарь". Из "матроса противотанкиста" стал пилотом бпла. Был первым кто начал летать на оптике. Он учил и мотивировал побратимов..."

Также журналист добавил, что брата выпускали за границу в отпуск, откуда он вернулся на службу.

Удар по военным - что известно

Как писал УНИАН, о гибели военных от российского удара сообщали в группировку войск "Восток". Правоохранительные органы проверяют обстоятельства происшествия и соблюдение требований "о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах".

