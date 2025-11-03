Журналист призвал других не лезть в чужую жизнь.

Украинский телеведущий Алексей Суханов отреагировал на бурные обсуждения его личной жизни в сети.

В интервью Алине Доротюк он вспомнил, как в начале октября опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию, на которой целует в щеку пиарщика Алексея Прищепу. Снимок сопровождался таким текстом: "Спасибо, что ты есть и что ты рядом, мой дорогой и такой важный Человек!". Некоторые восприняли это сообщение как каминг-аут.

Сам журналист объяснил, что поддался порыву души поздравить с Днем рождения крайне близкого человека, которого очень ценит и уважает. Он не ожидал, что сообщение вызовет такую реакцию:

Видео дня

"Где там каминг-аут? Там фотография со Дня рождения, я беру и целую в щеку... В чем каминг-аут? Нельзя поцеловать человека? Я признаюсь, что я целую и девушек, и мужчин. Что в этом такого? Я и в губы могу поцеловать".

В конце Суханов подчеркнул, что другие могут думать о нем, что хотят, но это его личная жизнь, которая не касается чужих людей.

"Он не мой муж. Возможно, и к сожалению. А если бы был бы моим мужем, вы бы и не узнали об этом, потому что это вас не касается... Но это мой друг, которым я горжусь и который является таким человеком, от которого я в восторге", - добавил он.

Напомним, недавно Алексей Суханов признавался, что у него есть любимый человек.

Вас также могут заинтересовать новости: