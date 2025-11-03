Президент напомнил, что РФ собрала на этом направлении до 170 тысяч военных.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что "не знает о спецоперации" Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Покровске Донецкой области. Об этом он заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент УНИАН.

"Я не знаю о спецоперации ГУР, если честно. У нас есть спецназовцы, которых задействует Генштаб и Вооруженные силы в любых операциях. ГУРовцы помогают Вооруженным силам. Там до 30 человек может их было", – сказал Зеленский.

Президент добавил, что очень важно с уважением относиться к тысячам военнослужащих ВСУ, которые сдерживают РФ на фронте.

"Именно они выполняют такие задачи. ГУРовцы, ЦСО "Альфа", Силы специальных операций, Нацполиция, Нацгвардия. Все эти ребята молодцы. Но мы должны понимать, что ДШВ, морпехи, штурмовики и бригады механизированные – это главный забор для русских на Покровском направлении. А то, что там проводятся спецоперации разного характера – это понятно, но это происходит везде, по всей линии фронта. Просто кое-что вы видите, кое-что не видите. Есть бригады, которые столько всего сделали. Но вы их не видите. Они по меньшей мере такие же героические", – добавил Зеленский.

Президент напомнил, что РФ собрала в районе Покровска 170 тысяч военных. По его словам, оккупанты хотят перебросить туда и дополнительные силы.

"Не могут никакие спецназовцы это победить, это просто невозможно. Только Вооруженные силы могут это сделать, при поддержке всех других сил", – пояснил Зеленский.

Ситуация в Покровске: что надо знать

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что ГУР начали десантную операцию в Покровске. Отмечалось, что бойцы подразделения зашли в те районы города, которые руководство РФ считали контролируемыми.

По мнению ветерана российско-украинской войны Евгения Дикого, если Украина отправила в Покровск элитные подразделения, это означает, что ситуация в городе близка к катастрофической. По его словам, это может быть "тушение пожара" украинскими защитниками.

