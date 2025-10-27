Рассказываем, какие выплаты можно получить после ранения в Украине, и в каких случаях государство может отказать в помощи.

В Украине военнослужащие, которые получили ранения, имеют право на денежную компенсацию от государства, которую часто называют "выплаты по ранению". Мы спросили у адвоката, какие выплаты положены военным после ранения, какие документы нужны для оформления, а также в каких случаях могут отказать в выплате.

Каковы выплаты по ранению в 2025 году

Как рассказал в комментарии УНИАН кандидат юридических наук, управляющий партнер АО "Lawyer HUB", адвокат Валерий Шаповал, Постановлением Кабмина от 28.02 2022 года №168 военнослужащим, в случае ранения во время боевых действий, предусмотрена дополнительная выплата - в размере 100 тыс. грн за период лечения, а также реабилитации после тяжелого ранения (из расчета от количества дней в месяце - УНИАН).

Эта выплата начисляется за время стационарного лечения, в частности за рубежом, или пребывания в отпуске с тяжелым ранением (согласно решению ВВК - УНИАН). Военнослужащий может находиться на лечении в течение 12 месяцев, при этом первые 4 месяца он также должен получать зарплату в соответствии с той, которую занимал на последней должности,

- отмечает адвокат.

Конкретного перечня ранений, за которые военные получают выплату, в законодательстве нет. Выплаты в случае ранения военным начисляет финансовая часть воинской части.

Как получить выплату за ранение в Украине

По словам Валерия Шаповала, чтобы иметь право на выплату на лечение, военнослужащим нужно знать некоторые нюансы.

Им обязательно нужно:

получить справку об обстоятельствах травмы (называется форма 5) - в ней должно быть написано, что "раненый получил ранение во время защиты Украины", справку выдает медслужба воинской части, где служит раненый, после его осмотра;

(называется форма 5) - в ней должно быть написано, что "раненый получил ранение во время защиты Украины", справку выдает медслужба воинской части, где служит раненый, после его осмотра; написать рапорт на имя командира воинской части с просьбой предоставить ему компенсацию на лечение за "ранение, полученное во время защиты Украины" - этот рапорт сначала должен согласовать командир роты.

То есть, в этих документах обязательно должна быть формулировка "ранение, полученное во время защиты Украины".

Также, говорит адвокат, есть ряд случаев, в которых военнослужащему могут отказать в такой выплате. Это может быть, если:

в справке (форме 5) нет формулировки "ранение получено во время защиты Украины", о чем уже упоминали выше;

военный во время ранения находился в состоянии опьянения;

ранение нанесено умышленно.

Также в выплате могут отказать, если военнослужащий получил ранение, когда находился в СЗЧ или на момент ранения был признан дезертиром.

Справка УНИАН: дополнительное вознаграждение за ранение не стоит путать с единовременной денежной помощью, то есть, компенсацией за ущерб здоровью. Последняя назначается в случае частичной утраты трудоспособности или установления группы инвалидности, если они получены при защите Родины или на военной службе. Более подробно о видах выплат после ранений также можно узнать из "Справочника военнослужащего после ранения".

Если говорить о сроках и о том, через сколько приходит выплата за ранение, то в вышеупомянутом Постановлении №168 указано, что выплата дополнительного вознаграждения и единовременного вознаграждения происходит на основании приказов командиров.

Если же выплаты задерживаются или их нет, то в этом случае "Справочник военнослужащего после ранения", советует придерживаться такого алгоритма:

написать рапорт на имя командира с просьбой включить вас в приказ о выплате;

к рапорту нужно приложить копии справки об обстоятельствах травмы и заключения ВЛК.

Если же воинская часть безосновательно отказывает в выплате, тогда нужно подать жалобу в Штаб оперативного командования, которому подчиняется воинская часть, или на горячую линию Министерства обороны (15-12).

