Рассказываем, как будет проходить в ноябре 2025 мобилизация в Украине - возраст, который подлежит призыву, и кого мобилизуют в первую очередь.

В Украине продолжается всеобщая мобилизация - для ведения обороны в ряды ВСУ призывают военнообязанных украинцев. Рассказываем, кого мобилизуют сейчас в Украине в первую очередь и будут ли нововведения в ноябре 2025.

Ранее мы также рассказывали, как теперь оформляется отсрочка от мобилизации - в ТЦК идти не нужно.

Мобилизация в Украине сегодня - кого призывают

Каких-либо изменений в процессе мобилизации в ноябре 2025 не предусматривается - она будет, как и раньше, проходить согласно закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Мобилизационные мероприятия будут продолжаться до 3 февраля 2026 года - Верховная Рада поддержала проект закона о продлении военного положения. Под призыв, как и ранее, в первую очередь попадают определенные категории военнообязаных.

Видео дня

Кого сейчас могут мобилизовать:

военнообязанных мужчин в возрасте 25-60 лет без военного опыта - это основная категория, которую призывают, при условии, что служить им позволяет состояние здоровья и они не имеют отсрочки или бронирования;

военнообязанных мужчин от 18 до 60 лет с военным опытом - если они имеют статус военнообязанных после срочной военной службы или же являются офицерами запаса.

Под призыв попадают также те, кто ранее был снят с воинского учета по состоянию здоровья, но затем признан годным по результатам ВВК. Тех, кто ранее имел статус "Ограниченно годный" могут призвать, если повторная медкомиссия признает их годными.

Напомним, что мобилизация с 18 лет невозможна, если мужчина имеет статус призывника - в этом случае он не считается военнообязанным и может быть мобилизован лишь по достижению 25 лет. Однако парни призывного возраста - от 18 до 25 лет - могут пойти служить добровольно. Для них в Минобороны был разработан Контракт 18-24.

Также могут быть приняты на военную службу женщины до 60 лет, если они годные к службе, но пойти служить они могут исключительно на добровольной основе. В то же время женщины-медики и фармацевты должны стоять на воинском учете.

Что касается мужчин, старше 60 лет, то и для них у Минобороны теперь есть свое предложение - Контракт 60+. Хотя 60 лет и считается предельным возрастом службы, мужчины в возрасте 60 лет и старше тоже могут пойти служить в армию на добровольной основе. При этом желающие должны будут соответствовать ряду требований, а служить они будут на небоевых должностях, если есть звание, то и на офицерских в том числе.

Вас также могут заинтересовать новости: