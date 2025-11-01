Разбираемся, какую зелень посадить под зиму и в чем преимущества подзимнего посева.

Подзимний посев - это хороший способ получить ранний урожай. Пока земля не промерзла, можно посеять морозоустойчивые культуры - за зиму закалятся, наберутся сил и с первым теплом пойдут в рост. Рассказываем, какую зелень можно сеять под зиму, чтобы уже ранней весной радоваться свежей зелени.

Какая зелень самая лучшая на зиму

Под зиму можно посадить разные культуры из зелени или салатов - это укроп, петрушка, шпинат, кинза, листовой салат и кресс-салат, рукола, щавель. Выбор зависит исключительно от ваших предпочтений. Выращивать зелень можно как на огороде, так и на подоконнике.

Какую зелень посадить под зиму:

Видео дня

укроп - обычно сеют в период постоянного похолодания, так как он прорастает уже при +3°C, семена закапывают на глубину до 3 см, оставляя между рядами по 20-25 см;

петрушка у высаживается вместе с укропом, на глубину около 1,5 см, расстояние между рядами оставляют также до 25 см;

кинзу - морозоустойчивая зелень, легко переносит холод, сеют ее как, как и петрушку, на глубину 1,5 см, расстояние между рядами - до 30 см;

шпинат - высевают в ноябре, семена засевают на глубину около 4 см, а между рядами оставляют по 20 см;

листовой салат - для подзимнего посева важно брать морозоустойчивые сорта, сеют его глубину около 1-1,5 см, между рядами – 20-25 см;

руколу - неплохо переносит холод, ее сажают на глубину около 1 см, в междурядье также оставляют 20-25 см;

кресс-салат - морозоустойчив и легко прорастает даже под снегом, его семена можно сеять поверхностно, присыпав тонким слоем земли, с расстоянием между рядами 15-20 см;

щавель - также сеют под зиму, закапывая семена на глубину 1-2 см и оставляя между рядами 25-30 см.

Важно при выборе сортов обращать внимание, чтобы они были морозоустойчивыми или на них должно быть указано, что они подходят для подзимнего посева. Также при посеве под зиму семян может понадобиться больше - не все переживут зиму.

После посева грядки не поливают, а мульчируют торфом, перегноем или компостом - они защитят семена от резких перепадов температуры, а также от образования почвенной корки.

Сеять зелень в открытый грунт в Украине оптимально в конце октября и ноябре, в зависимости от климата. Лучше всего ориентироваться на градусник - должна установиться устойчивая температура около +1…+5°C и не должно быть предпосылок к оттепели. Это важно, чтобы семена не проросли преждевременно, иначе весной неокрепшие растения могут пострадать.

Ранее мы рассказывали, чем лучше укрыть чеснок на зиму и лук и стоит ли это делать.

Вас также могут заинтересовать новости: